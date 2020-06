ArcelorMittal heeft forse milieuambities

ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld, wil de komende decennia miljarden investeren in milieumaatregelen. Gent is daarin een belangrijke schakel.

'Het is de bedoeling onze CO2-uitstoot in Europa tegen 2030 met 30 procent te verminderen', zei voorzitter Aditya Mittal op een Zoom-conferentie. 'Tegen 2050 willen we koolstofneutraal zijn. Daarvoor gaan we investeren in twee dingen: smart carbon en een innovatief project op basis van DRI.'

Het eerste wijst op een koolstofneutrale manier om staal te produceren door gebruik te maken van alle schone vormen van energie: circulaire koolstof via het gebruikmaken van bioafval, schone elektriciteit opgewekt door zon- en windenergie, en de opvang en opslag van CO2. In een eerst fase zal dat vooral circulaire koolstof zijn. Waterstof op grote schaal inzetten is op korte termijn onbetaalbaar.

DRI moet helpen koolstofneutraal staal te produceren. Daarvoor zal bij de productie van ruwijzer worden overgeschakeld van vooral aardgas op waterstof. 'Als die waterstof groen is, zal het staalproductieproces bijna koolstofneutraal worden', legde hoofd strategie David Clarke uit.

ArcelorMittal wil ook intensiever gebruikmaken van schroot en nieuwe manieren ontwikkelen om de toepassing van laagwaardig schroot - dat lastig is om te recycleren - in het productieproces te vergroten.

Gent

Om die milieudoelstellingen te halen zijn voor elk onderdeel demonstratieprojecten opgestart in België, Frankrijk en Duitsland.

De Gentse site van ArcelorMittal in Zelzate - een van de modernste van de groep - speelt daarin een belangrijke rol. Daar is vorig jaar begonnen met de bouw van een installatie om koolstofmonoxide (CO) uit het gas van de staalproductie via een fermentatieproces om te vormen in bio-ethanol. Dat fermentatieproces verloopt via microben en gebeurt in samenwerking met het bedrijf LanzaTech. De totale investering bedraagt 165 miljoen euro.

De site in Gent speelt met twee projecten een belangrijke rol in het grote milieuplan van de staalgroep ArcelorMittal.

Binnenkort wordt in Gent ook gestart met de bouw van een installatie om afvalhout uit containerparken om te vormen tot grondstof voor de hoogovens. Het houtafval wordt opgewarmd via torrefactie en dan gemalen. Het moet een deel van de fossiele kolen in de hoogoven vervangen. Daarmee is een investering gemoeid van 50 miljoen euro. Beide fabrieken zullen operationeel zijn in 2022, was te horen.

In het Franse Duinkerke gaat ArcelorMittal gas uit het staalproductieproces splitsen in CO en waterstof. Beide zijn bruikbaar om zuurstof weg te nemen uit het ijzererts en zo het productieproces circulairder te maken.

In Hamburg staat een project op stapel om op industriële schaal waterstof in plaats van aardgas te gebruiken voor de directe reductie van ijzererts (DRI).

Veel geld

ArcelorMittal krijgt voor zijn demonstratiefabrieken financiële steun van EU-lidstaten en van Europa. Voor de Belgische projecten krijgt het 75 miljoen euro steun van Europa. De staalgroep is bezig financiering te vragen voor nog eens zes projecten.

Maar koken kost geld. ArcelorMittal schat de investeringen om zijn smartcarbonplan uit te voeren op 15 à 25 miljard euro tot 2050. Voor de uitrol van DRI is 30 à 40 miljard nodig. Daarnaast is volgens de directie nog een 15 à 200 miljard euro nodig voor bijbehorende infrastructuur voor schone energie, onder meer om waterstof op een groene manier te kunnen produceren.