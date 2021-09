ArcelorMittal investeert 1 miljard euro in groen staal

ArcelorMittal investeert in zijn fabriek in Gent 1,1 miljard euro in de productie van 'groen staal', staal gemaakt met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot. De staalreus kan rekenen op riante steun van de Vlaamse en Belgische overheden.

De staalindustrie staat bekend als een grote vervuiler. Om de Europese milieudoelstellingen te halen, besliste de Luxemburgse staalreus ArcelorMittal om zijn CO 2 -uitstoot tegen 2030 met 35 procent te verminderen. Tegen 2050 wil het bedrijf koolstofneutraal zijn. Dinsdag tekende de groep een intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regeringen voor de ondersteuning van een investering van 1,1 miljard euro in nieuwe 'decarbonisatietechnologieën' op zijn Gentse site.

'Het is een van de grootste klimaatinvesteringen in ons land', zei federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bij de voorstelling van het project in het Gentse stadhuis. De twee hoogovens op de Gentse site - jaarlijks goed voor 9,6 miljoen ton CO 2 -uitstoot of 8 procent van de totale uitstoot van ons land - worden vervangen door een DRI-installatie. Die gaat twee elektrische ovens van 2,5 miljoen ton aangepast ijzer (direct reduced iron of direct gereduceerd ijzer) voorzien.

'De huidige oven werkt op cokes en ertsen en produceert ruw ijzer dat nadien wordt verwerkt tot staal', zegt CEO Geert van Poelvoorde van ArcelorMittal Europa. 'DRI is een totaal ander proces. Er worden ook ertsen gebruikt, maar de installatie is een soort vat dat werkt op aardgas - op termijn waterstof - waaruit een niet-vloeibare ijzerspons komt. Die ijzerspons gaan we dan met twee nieuwe elektro-ovens vloeibaar maken.'

Volgens Van Poelvoorde zal de DRI-installatie 70 procent minder CO 2 uitstoten dan de huidige hoogoven. 'En als je op termijn van gas op groene waterstof overschakelt, daalt de CO 2 -uitstoot naar bijna nul.' De sluiting van de oude hoogoven en de start van de DRI-installatie moet de CO 2 -emissies van de fabriek met ongeveer 3 miljoen ton per jaar verminderen.

350 miljoen van overheid

De nieuwe installatie kost 1,1 miljard euro. De financiering verloopt via de joint venture Finocas. Die werd jaren geleden opgericht door de Vlaamse regering en ArcelorMittal. Beide partijen stoppen er elk 350 miljoen euro in via een kapitaalverhoging. 'Het is een lening', zegt Vlaams minister president Jan Jambon (N-VA). 'Dat bedrag moet worden terugbetaald aan de joint venture. We gaan onderzoeken voor welke projecten we dat vehikel nog kunnen inzetten.' Beide partijen hebben 50 procent in Finocas. '350 miljoen is een uitzonderlijk hoog bedrag', is op het kabinet te horen. 'Maar via de joint venture hebben we medezeggenschap over wat met het geld gebeurt. Het geeft ons de nodige garanties, We zitten mee aan het stuur.'

ArcelorMittal mikt ook op Europese steun. 'Europa bekijkt op welke manier het het project kan ondersteunen', zegt CEO Manfred Van Vlierberghe van ArcelorMittal Belgium. Begin volgend jaar verwacht hij uitsluitsel. Dan kan in 2022 worden gestart met de bouw. 'Tegen 2025 is een van de twee hoogovens einde levensduur. Tussen 2025 en 2027 hopen we de installatie te kunnen opstarten.'

ArcelorMittal - dat in Europa een 15-tal hoogovens uitbaat - gaat ook een DRI-installatie bouwen op zijn Spaanse site. Er wordt ook gekeken naar Duitse en Franse vestigingen. Ook daar rekent de staalreus op forse overheidsssteun. 'Dergelijke projecten zijn niet mogelijk zonder overheidssteun', zei topman Aditya Mittal, die met zijn vader Lakshmi Mittal aanwezig was. 'Gent is de showcase voor de wereld.'

Vergroening

DRI is een van vele projecten op de 'smart carbon'-route van ArcelorMittal. Het pompte al 197 miljoen euro in de vernieuwing van zijn andere Gentse hoogoven. Die werd in maart opgestart en moet de vergroening een eerste boost geven door te werken met andere grondstoffen zoals biokool, houtafval en plastic. De Torero-installatie verwerkt vanaf volgend jaar houtafval van containerparken tot biokoolstof, die de fossiele kolen in de hoogovens moet vervangen. ArcelorMittal heeft ook demonstratieprojecten lopen met plastic afval. Dat kan in de vorm van poeder of gas in de hoogovens worden geïnjecteerd. Volgend jaar wordt de Steelanol-installatie in gebruik genomen. Die zet gas uit het staalproductieproces op biologische wijze om in bio-ethanol. ArcelorMittal gaat ook CO 2 afscheiden voor hergebruik of opslag.

Of de huidige hoge gasprijzen geen obstakel vormen voor het nieuwe project? Van Vlierberghe: 'We gaan ervan uit dat dat niet blijft. Er is voldoende gas. Het project is ook niet voor meteen.'

De federale overheid heeft in haar relanceplan ook 95 miljoen klaar voor de inrichting van de waterstofinfrastructuur die nodig is om onder meer de staalindustrie groener te laten werken. 'Het is onze plicht een kader te creëren om dergelijke grote investeringen te laten werken', zegt Van der Straeten. Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) komt het project ook in aanmerking voor fiscale kortingen, zoals een investeringsaftrek voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid.

Maandag kondigde de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ArcelorMittal een lening van 280 miljoen euro krijgt voor zijn onderzoek naar 'decarbonisatie'.