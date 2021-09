ArcelorMittal lokt personeel met royaal loonpakket

ArcelorMittal België zoekt 100 extra mensen om 'groen staal' te produceren. Om ze te overtuigen krijgen ze een royaal verloningspakket.

'We zijn op zoek naar onderhouds- en productiemensen, IT'ers, industrieel ingenieurs, bio- en burgerlijk ingenieurs, masters en professionele bachelors', zegt Jan Cornelis, de woordvoerder van ArcelorMittal België. 'Ze worden ingezet in de projecten die volgend jaar beginnen om 'groen' staal te produceren.'

Om nieuwkomers te strikken - geen evidentie met de enorme schaarste op de arbeidsmarkt - haalt ArcelorMittal de grove middelen boven. Behalve online info-sessies over de groene projecten, jobdagen waarbij ze met huidige werknemers kunnen spreken, op maat gemaakte trainingsprogramma's en een direct contract belooft ArcelorMittal een 'competitief basisloon'. Dat wordt aangevuld met premies, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en andere extralegale voordelen, een bedrijfswagen, een bedrijfsfiets en 40 dagen verlof. Dat geldt ook voor arbeiders en pas afgestudeerden.

'De aanwervingen zijn voor een stuk een inhaalbeweging', zegt Cornelis. 'Tijdens covid hebben we vorig jaar weinig mensen aangeworven.' Ook het aantrekken van de economie speelt een rol. De belangrijkste drijfveer blijft echter de productie van 'groen staal', dat zal worden gemaakt met zo weinig mogelijk of geen CO2-uitstoot. De Gentse fabriek gaat in de vergroening van de staalproductie een voortrekkersrol spelen. ArcelorMittal wil tegen 2030 zijn CO2-uitstoot met 30 procent verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal produceren.

Daarvoor moet nog een lange weg worden afgelegd. Gent stoot jaarlijks 9,6 miljoen ton CO2 in de lucht en is verantwoordelijk voor 8 procent van de totale CO2-uitstoot in ons land. Dat is meer dan de broeikasgassen van alle trucks en bussen samen. Met 300 MW is de fabriek ook een van de grootste energieverbruikers van het land. Wereldwijd stoot de staalsector 7 procent uit van alle CO2. Elk ton staal die de wereld produceert, genereert bijna twee ton koolstofdioxide.

Groene projecten

Om die klimaatdoelstellingen te halen heeft ArcelorMittal Gent - waar 4.600 mensen werken - meerdere ijzers in het vuur. Er wordt al groen staal geproduceerd op basis van waterstof uit aardgas. In de tweede helft van volgend jaar start de installatie op die houtafval uit containerparken verwerkt tot biokoolstof. Die zal de fossiele brandstoffen vervangen die in de hoogovens worden gebruikt om het ijzererts te smelten.

Bijna gelijktijdig wordt een installatie gestart die CO uit het gas van de staalproductie omvormt tot bio-ethanol. Dat gebeurt via microben en een fermentatieproces. Er zijn ook plannen om waterstof af te nemen van Dow Chemical in Terneuzen, die te mengen met CO uit eigen productie om die dan opnieuw te gebruiken als vervanger van de cokes in de hoogovens.

Voor de verschillende projecten - die de CO2-uitstoot met minstens 600.000 ton per jaar moeten verminderen - werd meer dan 400 miljoen euro uitgetrokken. Tegen eind 2022 wil de groep ongeveer 600.000 ton 'groen staal' produceren. Veel zal afhangen van de groene stroom die ArcelorMittal in ons land kan afnemen.