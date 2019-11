ArcelorMittal mag failliete Indiase sectorgenoot overnemen

De Europese staalreus heeft van het Indiase hooggerechtshof de toestemming gekregen om Essar Steel over te nemen. Met de deal is omgerekend 5,3 miljard euro gemoeid.

Al anderhalf jaar voert ArcelorMittal een juridische strijd om Essar Steel binnen te rijven. De Indiase staalreus, de nummer vier op de lokale markt, kon eind 2017 niet langer zijn schulden terugbetalen en vroeg het faillissement aan. Al snel daagden kandidaat-kopers op om de activiteiten van Essar Steel over te nemen. Uiteindelijk troefde ArcelorMittal een consortium rond de Russische bank VTB af in een biedingsstrijd.

Maar die overwinning kreeg voor de Europese staalgroep, waarachter de Indiase familie Mittal schuilgaat, al snel een zure nasmaak. De oprichters van Essar Steel, de broers Ruia, weigerden zich bij de verkoop neer te leggen en probeerden via de rechtbank de verkoop te kelderen. Alsof dat niet volstond, begonnen ook de schuldeisers te bekvechten over de opbrengst van de verkoop.

Nu heeft het Indiase hooggerechtshof een einde gemaakt aan het juridisch gevecht. Het heeft ArcelorMittal en zijn partner Nippon Steel de toestemming gegeven Essar Steel over te nemen voor 420 miljard roepie, omgerekend 5,3 miljard euro. De twee staalconcerns zijn ook bereid nog eens 80 miljard roepie of 1 miljard euro te investeren in de fabriek. De opbrengst van de verkoop zal grotendeels in handen van Indiase banken belanden, die circa 6 miljard euro hadden geleend aan Essar Steel.

Met Essar Steel krijgt ArcelorMittal een stevige poot aan de grond in de snelgroeiende Indiase staalmarkt. De deal komt ook op een gunstig moment. De Indiase regering investeert de komende jaren tientallen miljarden in een verbetering van de infrastructuur. Verwacht wordt dat dat de vraag naar staal de hoogte in jaagt.

Welgekomen

Voor ArcelorMittal is de beslissing van de rechter een welgekomen opsteker. Het lijdt onder de afnemende vraag naar staal en de overcapaciteit, en dus lage staalprijzen in Europa. Daarnaast is de groep, die ook een vestiging heeft in de Gentse haven, in een conflict verwikkeld met de Italiaanse overheid over de Ilva-staalfabriek in het zuiden van het land.