ArcelorMittal niet enige die voor investering naar buurlanden kijkt: 'De steun voor bedrijven is er groter'

De mogelijke verschuiving van een geplande investering van ArcelorMittal in Gent is geen alleenstaand geval. Vlaanderen liep de jongste maanden al enkele industriële investeringen mis. Met royale subsidies, vrije ruimte en goedkopere energie oogt het buitenland vaak aantrekkelijker voor bedrijven, klinkt het in de sector.