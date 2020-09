ArcelorMittal verkoopt Amerikaanse tak

Bovendien gaat ArcelorMittal, dat vestigingen heeft in Gent en het Luikse staalbekken, nagenoeg het volledige cashgedeelte van de deal (505 miljoen dollar) uitkeren aan zijn aandeelhouders door eigen aandelen in te kopen. De inkoopperiode loopt tot maart volgend jaar. De verkoop is een opsteker voor de aandeelhouders van ArcelorMittal. Want het aandeel is sinds begin dit jaar 34 procent in waarde gedaald.