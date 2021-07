ArcelorMittal verwacht hogere vraag naar staal

De Steelanol-installatie in de fabriek in Gent

ArcelorMittal heeft zijn beste kwartaal in 13 jaar achter de rug. De Luxemburgse staalgroep verwacht dat de mondiale vraag naar staal dit jaar met minstens 7,5 procent zal stijgen.

De Luxemburgse staalgroep ArcelorMittal, die in Gent een van haar meest performante staalfabrieken in de wereld uitbaat, heeft een uitstekend tweede kwartaal achter de rug. De brutobedrijfswinst bedroeg 5,1 miljard dollar of 4,3 miljard euro. Dat is beter dan de verwachtingen van de analisten - zij rekenden op 4,7 miljard dollar - en bijna zeven keer meer dan in de zelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 19 procent tot 19,3 miljard dollar.

De cijfers gaven het aandeel, dat dit jaar al 56 procent hoger ging, een boost op de beurs in Amsterdam.

De staalprijzen zijn het afgelopen jaar, net als veel andere grondstoffenprijzen, aan een flinke opmars bezig als gevolg van de sneller dan verwachte terugkerende vraag naar staal in de bouw en de industrie. Volgens topman Aditya Mittal heerst in de Europese staalsector, na een decennium van fabriekssluitingen en jobverlies, opnieuw optimisme over de toekomst wegens de toenemende vraag naar staal voor investeringen in infrastructuur en hernieuwbare energie.

Sterkere vraag

Mittal verwacht dat de vraag naar staal in de tweede helft van dit jaar nog zal toenemen en verhoogde zijn staalconsumptieprognoses. De grootste staalproducent buiten China verwacht dat de vraag naar staal - een belangrijke barometer voor economische groei - dit jaar met 7,5 tot 8,5 procent zal stijgen in vergelijking met vorig jaar. In mei ging Aditya Mittal nog uit van een groei van 4,5 tot 5,5 procent.

Mittal verwacht ook dat de daling van de exportsubsidies in China, waar meer dan de helft van het staal van de wereld wordt geproduceerd, de overcapaciteit in de sector die vooral de westerse staalproducenten treft zal verminderen.

-35% CO2-uitstoot in europa Areclor Mittal wil dat zijn Europese fabrieken tegen 2030 35 procent minder CO2 uitstoten.

De staalsector, die verantwoordelijk is voor ongeveer 7 procent van alle CO 2 -uitstoot in de wereld, heeft echter nog een lange (en dure) weg af te leggen om zijn klimaatdoelstellingen te halen. Om die te bereiken verhoogt ArcelorMittal zijn ambities. Tegen 2030 wil het globaal - de groep telt wereldwijd 17 fabrieken - een kwart minder CO 2 uitstoten. In Europa wil het de CO 2 -uitstoot met 35 procent verminderen. Tot nu toe lag die doelstelling op 30 procent.

Groen staal

Volgens Aditya Mittal zal het bedrijf daar een slordige 10 miljard dollar of 8,4 miljard euro voor uittrekken. Hij hoopt wel op overheidssteun om die doelstellingen te halen. ArcelorMittal sloot onlangs een akkoord met de Spaanse overheid om een fabriek in het noorden van land een 'groene upgrade' te geven. De overheid zou daar de helft van de 1 miljard euro kosten voor haar rekening nemen. Aditya Mittal herhaalde zijn ambitie om tegen 2050 emissieneutraal te zijn.

ArcelorMittal kondigde in maart aan dat het tegen eind 2022 circa 600.000 ton staal wil verkopen met een 'groenstaalcertificaat'. De fabriek in Gent is een belangrijke schakel in dat streven naar koolstofneutraliteit. Sinds kort gaat daar 'groen staal' de deur uit dat gemaakt is op basis van waterstof uit aardgas. Gent is een voortrekker in de vergroening van de staalproductie. De fabriek stoot jaarlijks 9,6 miljoen ton CO 2 de lucht in en is verantwoordelijk voor 8 procent van de totale CO 2 -uitstoot in ons land.