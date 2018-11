ArcelorMittal vindt koper voor Luikse staalfabrieken

Staalreus Liberty House neemt enkele Belgische fabrieken over van zijn concurrent ArcelorMittal.

ArcelorMittal heeft een koper gevonden voor een aantal van zijn staalactiviteiten in het Luikse. Het Britse Liberty House heeft een bindend bod uitgebracht. Het gaat om Ferblatil in Tilleur en de galvanisatielijnen 4 en 5 in Flémalle.