Aurubis pompt 27 miljoen in recyclage-installatie voor Metallo Beerse

De Duitse metaalverwerker Aurubis investeert 27 miljoen in een recyclage-installatie voor waardevolle metalen in zijn Metallo-vestiging in Beerse. De Duitse koperrecycleerder geeft daarmee aan te geloven in zijn nieuwe Belgische dochter.

Toen Aurubis twee jaar geleden 380 miljoen euro neertelde voor het honderd jaar oude Kempense recyclagebedrijf Metallo - het vroegere Metallo-Chimique - en zijn Spaanse dochterbedrijf in Berango fronste menigeen de wenkbrauwen. Aurubis was na de overname van het Belgische Cumerio vele jaren geleden de grootste koperrecycleerder van Europa geworden en had in Olen al een belangrijke koperrecyclagefabriek in handen. Toen het Metallo Group overnam zei Aurubis dat het zich wilde diversifiëren naar andere metalen. Het noemde de recyclage-expertise en de metalenkennis van Metallo complementair met de zijne. Met de nieuwe investering maakt het die woorden waar.

De essentie Het Duitse Aurubis investeert 27 miljoen euro in een nieuwe recyclagefabriek op de site van Metallo in Beerse.

De nieuwe installatie zal het mogelijk maken om edele metalen, zoals goud, zilver en tin efficiënter en sneller te recycleren.

Metallo kwam twee jaar geleden in handen van Aurubis.

'De investering in een nieuwe recyclage-installatie in Beerse toont aan dat Aurubis - toch een van de grootste koperraffineurs van de wereld - echt gelooft in onze fabriek en verder wil inzetten op de valorisatie van de vele metalen die we hier binnenkrijgen, en dus niet alleen op koper', zegt Dirk Vandenberghe, de CEO van de twee Metallo-fabrieken.

Metallo, het vroegere Metallo-Chimique, recycleert jaarlijks via allerlei raffinagetechnieken gemiddeld 350.000 ton laagwaardig schroot en metaalafval - 250.000 ton in zijn fabriek in Beerse, 100.000 ton in zijn Spaanse vestiging.

27 miljoen Aurubis investeert 27 miljoen euro in een nieuwe recycleerinstallatie bij Metallo in Beerse.

Dat afval is afkomstig van slakken van koper- en bronsgieterijen, autoradiatoren en motoren, maar ook van residuen van metaalverwerkende bedrijven. Metallo koopt dat afval bij traders, containerparken, metaalverwerkers en autoshredders, en haalt daar koper, tin, lood, nikkel, zink, goud, paladium en platina uit.

Vandenberghe: 'Het unieke van Beerse is dat we erin slagen dat schroot te zuiveren tot geraffineerd koper en tin. Maar na het elektrolyseproces - waarin de koperanode wordt omgezet in kathodekoper - blijft in het elektrolysebad een hoeveelheid metaalslib achter waarin nog veel waardevolle materialen - goud, zilver, tin - zitten. De nieuwe recyclagefabriek die we zelf ontwikkelden, gaat nu dat slib op een efficiëntere manier verder zuiveren en alle metalen volledig recupereren. Zo verlagen we ons werkkapitaal en kunnen we de (edele) metalen efficiënter maar ook veel sneller recupereren. We zullen ook het tin, waarvan de valorisatie uit het slib nu nog onvolledig is, voor 100 procent kunnen recupereren'.

De nieuwe recyclagefabriek gaat nu ook ons anodeslib verder zuiveren en alle metalen volledig recupereren. Dirk Vandenberghe Ceo Metallo Group

Tin is altijd een van de belangrijkste winstmotoren geweest voor Metallo. Metallo noemt zichzelf de grootste producent van gerecycleerd tin ter wereld. Een Chinees bedrijf beweert groter te zijn, maar Metallo is volgens Vandenberghe het enige bedrijf ter wereld dit uit afval tin puurt met een tingehalte van 99,97 procent. De tinnen blokken van Beerse worden verhandeld op de Londen Metal Exchange. Tin wordt onder meer gebruikt in de voedings- en elektronicasector voor smartphones en soldeerapparatuur. De nieuwe hydrometallurgische recyclagefabriek moet in 2024 klaar zijn en zal 27 miljoen euro kosten.

Flanders Metal Valley Metallo maakte met overbuur Campine uit Beerse ooit deel uit van de in 1912 opgerichte Compagnie Métallurgique de la Campine. Dat bedrijf ontwikkelde zich net als Union Minière dankzij de kolonisatie van Congo. Na de Eerste Wereldoorlog splitste het zijn koperproductie af in Metallo-Chimique. Een beweging die Umicore veel later maakte met Cumerio, nu Aurubis. De verwerking van antimoon, koper en brons van de Compagnie bleef bij het beursgenoteerde recyclagebedrijf Campine. Campine recycleert nu onder meer autobatterijen en maakte begin dit jaar bekend dat het een fabriek bouwt voor de productie van antimoontrioxide, een vlamvertrager die wordt gebruikt in kunststoffen dashboards, kleding en isolatiepanelen. In 2019 puurde Metallo gemiddeld 120.000 ton zuiver koper, 25.000 ton lood en 10.000 tin uit het aangevoerde schrootafval. De omzet schommelt rond 1 miljard euro en is afhankelijk van de grondstoffenprijzen. In Beerse werken 450 mensen, in Berango 90. De Duitse koperrecycleerder Aurubis (ex-Norddeutsche Affinerie, ex-Cumerio) kocht Metallo in 2019. Het beursgenoteerde Aurubis is een van de grootste aanbieders van non-ferrometalen en een van de grootste koperrecycleerders ter wereld. De groep telt bijna 7.000 werknemers en is goed voor een omzet van circa 10 miljard euro. De nabijgelegen fabrieken van Aurubis, Metallo, Campine, Nyrstar en Umicore in de Kempen worden wel eens het Silicon Valley van de metallurgie of Flanders Metal Valley genoemd.

Aurubis en Metallo werkten voor de fusie al samen. 'De nieuwe fabriek zal de integratie nog verhogen', zegt Vandenberghe. Metallo raffineert onder meer koper tot een zuiverheid van 98 procent. Het gros daarvan gaat naar Aurubis Olen, dat het verder raffineert tot een zuiverheid van 99,99 procent.

Aurubis Olen kwam niet in aanmerking voor de nieuwe fabriek omdat die vestiging alleen hoogwaardig koperafval via een klassiek elektrolyseproces recycleert en dus geen slib heeft dat verder kan worden verwerkt. Vandenberghe: 'Beerse zal wel het anodeslib van de Duitse Aurubis-fabriek in Lünen verwerken.'

Cement

Metallo nam in 2018 in Beerse ook een fabriek in gebruik die metaalafval wil recycleren tot een bruikbaar product voor de beton- en de tegelindustrie, een investering van 40 miljoen euro. De 'fumer' gaat onder meer zink uit laagwaardige mineralen - metaalslakken - verdampen om er een hoogwaardig product van te maken. Een wereldprimeur, volgens Vandenberghe.