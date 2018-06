Aurubis uit Olen laat al zijn containers over het water komen

Met de omschakeling naar de binnenvaart, die in het najaar van 2019 voltooid moet zijn, wil Aurubis 26.000 vrachtwagenritten per jaar vermijden.

De koperproducent Aurubis Belgium bouwt een nieuwe kaaimuur langs het kanaal Bocholt-Herentals in Olen. Dankzij de kaaimuur zal het bedrijf al zijn containers voor de Olense vestiging via het water aan- en afvoeren.

Voor de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg betekent het ongeveer het 110de kaaimuurproject in samenwerking met bedrijven. Aurubis Belgium is naar eigen zeggen de grootste koperproducent in Europa en produceert in Olen vooral koperdraad. Dat gebeurt met koper ingevoerd via de Antwerpse haven.