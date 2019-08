Australische smelterij van Nyrstar ligt opnieuw plat

De smelterij van de zinkgroep Nyrstar in het Australische Port Pirie is opnieuw stilgevallen, voor de tweede keer al dit jaar. Opnieuw is er overmacht ingeroepen voor een deel van de overeenkomsten met klanten.

De herstellingswerkzaamheden nemen naar verwachting meerdere weken in beslag. Port Pirie is een van de grootste producenten van lood en zilver in de wereld. Nyrstar overweegt een oudere vestiging opnieuw op te starten om de productie op peil te kunnen houden. Of dat lukt, is nog onzeker aangezien het daarvoor toestemming moet krijgen van de lokale milieuautoriteiten.