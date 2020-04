Baggeraars snellen Nederlandse scheepsbouwer IHC ter hulp

De aandeelhouders van de baggeraars Boskalis, Van Oord, Deme en Huisman redden de Nederlandse scheepsbouwer IHC, een van hun cruciale leveranciers. Ook de Nederlandse staat en de banken steken een hand toe.

De Tijd schreef eind januari dat twee Nederlandse en een Belgische baggeraar (Deme) de handen in elkaar hadden geslagen om de noodlijdende Nederlandse scheepsbouwer Royal IHC te redden

De reddingsoperatie zou op gang getrokken zijn nadat een Chinese partij interesse toonde in een overname van IHC. De baggeraars zagen dat liever niet gebeuren, want daarmee zouden de innovatieve technologie en de kennis van IHC in Chinese handen vallen. Dat zou de Chinezen in staat stellen geavanceerde baggerschepen te produceren en, nog meer dan enkel op prijs, de West-Europeanen te beconcurreren.

80 miljoen euro Verlies In 2018 slikte IHC op een omzet van 942 miljoen euro een verlies van 80 miljoen.

Drie maanden later is er een publiek-private deal rond IHC en wordt het bedrijf overgenomen en - met de hulp van de banken - geherkapitaliseerd. De overnemers zijn de Belgische holding Ackermans & van Haaren (eigenaar van baggeraar DEME). HAL (eigenaar van de baggeraar Boskalis ), de familie Van Oord (baggeraar van Oord) en de familie achter baggeraar Huisman. De verhoudingen binnen dat consortium zijn niet meteen duidelijk.

Dat DEME - via AvH - in het dossier opduikt, is niet verwonderlijk. De Belgische baggeraar is al jaren klant bij IHC en wil er zeker van zijn dat de schepen die momenteel gebouwd worden af geraken.

Eind februari zei Jan Suykens, de topman van AvH dat de redding van IHC een zaak was van de aandeelhouders en de banken van het bedrijf. 'Misschien kunnen we een kleine rol spelen via een syndicaat dat een oplossing biedt, maar dat zal slechts in de marge zijn. Als klant van een werf kunnen we dat niet maken. Het zou tot belangenconflicten leiden. Bovendien denk ik niet dat de werf aan onze investeringscriteria voldoet.'

Suykens benadrukte toen ook dat de levering van de schepen contractueel volledig ingedekt is, mocht er iets mislopen. 'Maar we zijn natuurlijk niet uit op een financiële compensatie, wel op de redding van onze schepen.'

Den Haag

Ook de Nederlandse regering komt tussen met een pakket van 400 miljoen euro aan uitkeringen, garanties en kredieten, schrijft Het Financieele Dagblad. De private partners zouden 'een vergelijkbare inspanning' leveren. De Nederlandse staat was via een exportkredietverzekering van 395 miljoen euro al nauw verbonden met IHC en zou dat geld bij een faillissement kwijtgeraakt zijn.

De redding van IHC gaat gepaard met een CEO-wissel. De Belg Dave Vander Heyde wordt vervangen door turnaroundmanager Gerben Eggink.

De deal die donderdag werd aangekondigd is een principeovereenkomst die nog verder uitgewerkt moet worden. De betrokken partijen moeten nog tot een definitieve deal komen en ook nog het groen licht krijgen van de toezichthouders.

Rode cijfers

IHC bouwt complexe en hoogtechnologische schepen voor de baggersector. Het is in dat metier zelfs wereldmarktleider. In 2018 slikte het op een omzet van 942 miljoen euro een verlies van 80 miljoen. Ook in de eerste helft van 2019 schreef het rode cijfers.