Batterijbusiness Umicore valt tegen

Umicore boekte in het eerste halfjaar lagere resultaten dan vorig jaar. De winst van de batterijbusiness zal dit jaar lager uitvallen.

De Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore boekte in het eerste halfjaar 1,6 miljard euro omzet (-3%), 240 miljoen recurrente bedrijfswinst (-8%) en 357 miljoen recurrentie brutobedrijfswinst (-2%). De cijfers lagen wel in lijn met de verwachtingen. Analisten gingen gemiddeld uit van een omzet van 1,6 miljard euro, een bedrijfswinst van 234 miljoen euro en een brutobedrijfswinst van 349 miljoen euro.

Topman Marc Grynberg verwacht voor het volledige jaar een recurrente bedrijfswinst in de vork van 475 tot 525 miljoen euro. Daarmee bevestigt hij de vooruitzichten die hij in april, na enkele winstwaarschuwingen voordien, had aangekondigd. Analisten gaan gemiddeld uit van een bedrijfswinst van 489 miljoen. Volgens Grynberg mag de macro-economische context dan wel niet verder verslechteren.

De afdeling Energy & Surface Technology dat batterijmaterialen maakt voor de aanmaak van van herlaadbare batterijen voor elektrische auto's heeft af te rekenen met een volgens Grynberg tijdelijke vertraging van de vraag naar kathodemateriaal dat essentieel is voor die batterijen.

'Daarom hebben we onze investeringen aangepast aan het huidige tragere groeitempo', aldus Grynberg. 'De bouwstenen voor de divisie blijven op middellange en lange termijn intact omdat de wetgeving in cruciale regio's de elektrificatie sterk ondersteunt.'

De winst van de afdeling batterijmaterialen zal dit jaar een stuk onder het niveau van vorig jaar liggen Marc Grynberg Ceo Umicore

Toch blijft de afdeling geconfronteerd met uitdagende omstandigheden, zegt Umicore in haar persbericht. De winst van de batterijmaterialenafdeling, die de groeimotor moet worden van het bedrijf, zal voor het volledige jaar een stuk onder het niveau van vorig jaar liggen. Dat heeft, volgens Grynberg, te maken met de lage kobaltprijzen, de onethische aanvoer van kobalt door concurrenten en met de kosten van de nieuwe investeringen.

Umicore beslist vorig jaar 660 miljoen euro te investeren in twee gigafabrieken voor de productie van batterijmaterialen, een in Polen en een in China, de grootste investering ooit. Umicore maakt zich sterk dat het in tegenstelling tot verschillende concurrenten geen kobalt koopt bij mijnbouwbedrijven die de mensenrechten schaden. Dat betekent concreet dat het hoger prijzen moet betalen voor zijn kobalt.

De inkomsten van de afdeling daalde in het eerste halfjaar met 7 procent. De winst daalde van 121 miljoen in de eerste helft van vorig jaar naar 102 miljoen. Dat is fors minder dan in de tweede helft van vorig jaar toen de afdeling nog 136 miljoen euro winst haalde.

Grynberg herhaalde dat de prognoses van 100.000 ton verkopen van kathodematerialen dit jaar en de verwacht productiecapaciteit van 175.000 ton eind 2021 met een jaar tot anderhalf jaar worden bereikt.

De recyclagedivisie, met als speerpunt de recyclagefabriek in Hoboken, verwerkte in de eerste helft minder volumes e-schroot. Dat had onder meer te maken met de brand in de fabriek die het bedrijf 10 miljoen euro kost.