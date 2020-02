Bedrijven werken met handrem op wegens coronavirus

In de autofabriek Chongqing Changan Automobile in de Chinese miljoenenstad Chongqing, rollen sinds kort opnieuw auto's naar buiten.

Drie Belgische multinationals hebben hun fabrieken in China tijdelijk stilgelegd omwille van de coronacrisis. Dat beïnvloedt hun resultaten.

Met 411 nieuwe besmettingen in China en 427 elders in de wereld, is het aantal registraties van het coronavirus op dagbasis voor het eerst groter buiten dan in China. 'Maar van een pandemie is nog geen sprake', zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), die zich daarover pas wil uitspreken na 'diepgaand onderzoek'. Volgens de jongste tellingen zijn in China 78.190 mensen besmet met het Covid-19-virus en lieten 2.178 erdoor het leven. Buiten China gaat het om 2.790 besmettingen en 44 overlijdens in 37 landen.

Het coronavirus zal in het eerste kwartaal een negatieve impact van 25 miljoen euro hebben op de brutobedrijfswinst. Ilham Kadri CEO Solvay

De economische impact is groot, ook voor Belgische bedrijven. De chemiereus Solvay verwacht dat het coronavirus in het eerste kwartaal een negatieve impact van 25 miljoen euro heeft op de brutobedrijfswinst. Topvrouw Ilham Kadri wijst op de tijdelijke shutdown van meerdere Chinese fabrieken. Hoewel Solvay geen sites heeft in de zwaarste getroffen regio bleven de productiesites na het Chinese Nieuwjaar één à twee weken langer dicht dan gepland. 'Ze draaien nu weer normaal', zegt Kadri.

Het virus heeft zich ook verspreid in Zuid-Korea en Italië, waar Solvay zeven sites heeft en het hoofdkantoor van een van zijn divisies is gevestigd. De chemiereus heeft geen weet van werknemers met het virus. De maatregelen die China trof - de verdeling van mondmaskers en ontsmettingsgels - zijn ook in andere landen uitgerold. Reizen van en naar de China, Zuid-Korea en Italië is voor Solvay-werknemers uit den boze.

Umicore

Het materialenbedrijf Umicore vindt het te vroeg om een financieel cijfer te kleven op de impact van het coronavirus. 'De zichtbaarheid is te klein', zegt woordvoerster Marjolein Scheers. 'We verwachten dit jaar een stijging van de inkomsten en de winst, ervan uitgaand dat het coronavirus geen langdurige of materiële impact heeft op de economie. Onze fabrieken in China en Zuid-Korea liggen niet stil, al werken ze niet op volle kracht.' De redenen zijn volgens Scheers de gebrekkige aanvoer van grondstoffen en werknemers die niet op het werk raken wegens de quarantaine.

Umicore heeft in China zeven commerciële kantoren en drie fabrieken die kathodematerialen produceren voor herlaadbare batterijen en autokatalysatoren. Er werken 1.350 mensen. In Zuid-Korea heeft Umicore vier fabrieken, die ook nog brandstofcelkatalysatoren produceren. Daar werken 1.000 mensen. Het bedrijf hanteert een reisverbod van en naar China en Zuid-Korea. Werknemers die niet in de productie werken, wordt aangeraden van thuis uit te werken.

Bekaert

Ook de Chinese fabrieken van het staaldraadbedrijf Bekaert bleven na het Chinese Nieuwjaar een week langer dicht. 'Ze werken sinds 10 februari weer op volle capaciteit', zegt woordvoerster Katelijn Bohez. Bekaert heeft in China geen problemen met de aanvoer van grondstoffen noch met de export van walsdraad naar Indonesië. 'Wel zijn we creatief geweest om logistiek personeel te vinden omdat er niet altijd chauffeurs waren.'

Onze Chinese fabrieken werken sinds 10 februari weer op volle capaciteit, nadat ze een week langer hebben stilgelegen. Katelijn Bohez Woordvoerster Bekaert

Over de financiële impact wil Bohez zich niet uitspreken. 'We weten niet wat zal gebeuren. Wordt het erger? Of exploderen de productie en de verkoop als het virus is overgewaaid?'

Bekaert heeft 16 Chinese sites waar 8.000 mensen werken. Het produceert er staalkoord, staaldraad en dramixdraad voor de bouwsector. Ook heeft het er een R&D- en een engineeringafdeling. Geen enkele werknemer raakte geïnfecteerd en iedereen is weer aan het werk. Bekaert stelde een reisverbod in naar Italië.

Keppel Seghers

Het Belgisch-Singaporese Keppel Seghers stuurt sinds enkele weken niemand meer naar China. Het milieutechnologiebedrijf werkt aan een contract van 2 miljard euro om in Hongkong een afvalverwerkingseiland te bouwen. De Chinese werf waar de installaties gebouwd worden, ligt echter stil, net als zijn Chinese toeleveranciers.

'We verwachten dat het project twee maanden vertraging oploopt', zegt verkoopdirecteur Nicolas Maertens. We gaan ervan uit dat we overmacht kunnen inroepen. De Chinese overheid is de opdrachtgever, maar ook degene die de beperkingen oplegt.'

Zijn kantoor in Sjanghai is al een paar weken gesloten. 'Iedereen werkt er van thuis uit, net als onze meeste klanten', zegt Maertens. 'Een werknemer die van buiten Sjanghai kwam, moest twee weken in quarantaine. Gelukkig zijn we een engineeringbedrijf, dat maakt het eenvoudiger om thuis te werken.'

Keppel Seghers, dat in Willebroek zowat 100 werknemers telt, verwacht dat zijn kwaliteitscontroleurs vanaf eind volgende week weer naar China kunnen vertrekken. 'We ontvangen signalen dat de situatie zal normaliseren als een nieuwe corona-opstoot uitblijft', zegt Maertens. 'Tegen midden maart kan alles weer zijn gewone gang gaan.'

Luchtvaart

Brussels Airlines vliegt niet naar China, maar merkt wel een impact op zijn boekingen, al geeft de vliegtuigmaatschappij geen cijfers. Lufthansa zegt de schade nog niet te kunnen inschatten, maar neemt voorlopig geen nieuwe werknemers aan. De geplande trainingen van de stewards en het grondpersoneel zijn geannuleerd. De Duitse maatschappij biedt haar personeel onbetaald verlof aan en onderzoekt de mogelijkheden voor parttimewerk.

Ook KLM last een vacaturestop in. Werknemers worden verzocht vakantie op te nemen, niet-noodzakelijke investeringen zijn uitgesteld. Volgens de directie bestaat een 'ernstig risico' dat de winstmarge dit jaar onder druk komt.

SAS zegt dat de uitgevallen vluchten in februari en maart naar verwachting 190 miljoen euro zullen kosten.

Ook de toerismesector deelt in de klappen. Ruim 110 Belgen die in quarantaine zitten in een hotel in Tenerife boekten via de toerismegroep TUI. 'We kunnen weinig doen', zegt woordvoerder Piet Demeyere. 'Alles is handen van de lokale autoriteiten.' Voorlopig neemt TUI geen maatregelen voor andere bestemmingen.

Omdat veel vliegroutes naar China werden geschrapt, kan Bpost geen pakjes naar China versturen. De pakjes vanuit China raken volgens het postbedrijf wel op hun bestemming.

Drank en voeding

De Britse drankenproducent Diageo, bekend van Johnnie Walker, Smirnoff en Guinness, verwacht dat het virus het bedrijf in het lopende boekjaar tot 387 miljoen euro omzet en tot 239 miljoen euro winst kan kosten. Om de verspreiding ervan in te dammen zijn in China en Azië cafés en restaurants gesloten, worden evenementen afgelast en gelden reisbeperkingen. Daardoor wordt minder geconsumeerd.

De Franse voedingsproducent Danone vreest dat het coronavirus bijna 100 miljoen euro omzetverlies veroorzaakt. Vooral de verkoop van mineraalwater en babymelk valt tegen. Danone haalt een tiende van zijn omzet uit China.