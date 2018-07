Bekaert-CEO sluit ontslagen in België niet uit

Nadat Bekaert al de topman van zijn sputterende kabeldochter Bridon de laan uitstuurde en een fabriek in Italië sloot, overweegt het bedrijf ook ' remediëringsstappen voor andere ondermaats presterende vestigingen '.

In België wil Taylor naar eigen zeggen geen vestigingen sluiten 'omdat die niet ondermaats presteren'.

Wel wilde de Brit geen ontslagen uitsluiten op de administratieve diensten van Bekaert in België. Voor die 'central staff' van het staaldraadbedrijf werken 300 mensen. Bekaert stelt in België in totaal 1.900 mensen tewerk, waarvan 1.200 arbeiders en 700 bedienden.