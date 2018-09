Bekaert: 'Eindklanten slachtoffer van handelsoorlog'

De handelsoorlog tussen de VS en China treft Bekaert langs twee kanten. Maar het West-Vlaamse staaldraadbedrijf rekent de impact volledig door aan zijn klanten.

Donald Trump lanceerde maandagavond een nieuwe raket in zijn handelsoorlog met China. Na een eerder beperkt rondje invoertarieven kondigde de Amerikaanse president een fikse verhoging van de invoertaksen aan.

Vanaf komende maandag stelt Trump een heffing van 10 procent in op 200 miljard dollar aan invoer van Chinese producten. Vanaf 1 januari stijgt de heffing naar 25 procent.

Een van de bedrijven die de impact meteen voelt, is de West-Vlaamse multinational Bekaert . Staaldraad, het eindproduct van Bekaert, staat namelijk op de lijst van 6.000 producten die Trump gisterenavond tot importtaksen veroordeelde.

Vanaf volgend week moet Bekaert dus 10 procent importtaks betalen op de staaldraad die het bedrijf van China naar de VS invoert, begin 2019 stijgt dat tot 25 procent. 'We zullen die stijging integraal doorrekenen aan de klanten', zegt Bekaert-woordvoerster Katelijn Bohez.

Bekaert importeert heel wat staaldraad uit Azië naar de VS, niet alleen uit China. Dat doet Bekaert nadat het bedrijf de in 2016 aangekondigde uitbreidingsplannen van zijn fabriek in Arkansas on hold zette nadat bleek dat de Amerikaanse regering een importheffing op staal plande. Dat maakte de productie in de VS duurder.

'Deze maatregel vormt geen ondersteuning van de lokale Amerikaanse industrie maar maakt ze kapot', aldus Bohez. 'De enige die de impact voelt, is de eindklant.'

Walsdraad

Bovendien heeft ook ingevoerde walsdraad, de grondstof van Bekaert, last van de invoertaks die de VS al in april invoerden.

Aanvankelijk kon Bekaert gebruik maken van een uitzondering, waardoor geïmporteerde walsdraad uit Brazilië tot een bepaalde hoeveelheid importtaksvrij naar de VS kon. Maar omdat alle producenten massaal gebruik maakten van die uitzondering, was het maximum eind juli al bereikt.

Sinds augustus moet Bekaert de walsdraad dus uit andere landen, zoals Spanje of Japan, naar de VS importeren. En daarop betaalt het bedrijf niet alleen taksen, maar komen er ook andere kosten bij, zoals transportkosten of antidumpingtaksen.

'De prijs van de geïmporteerde walsdraad is sinds augustus 50 procent gestegen', zegt Bekaert-woordvoerster Katelijn Bohez. 'Maar ook dat rekenen we volledig door aan de klanten. Op onze marges is er geen impact.'

Bekaert moet dus de juiste balans zoeken voor de import naar de VS. Vandaag kiest het bedrijf voor import van staaldraad. Vanaf januari, als de importtaks op Chinese staaldraad naar 25 procent stijgt, kan Bekaert opnieuw tijdelijk walsdraad uit Brazilië laten overkomen en maximaal staaldraad in de VS produceren.

Bokkensprongen

Andere gecontacteerde Belgische bedrijven tonen zich niet onder de indruk van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog.

'We hebben de voorbije maanden wel meer rare bokkensprongen gezien', blaast Luc Theys, marketingdirecteur van de Kempense siliconenexpert Soudal. 'Om continu te presteren moeten wij ons gewoon nog sneller nog meer aanpassen, onder meer aan de regels in elk land.

Soudal, dat in 13 vestigingen meer dan 2.000 werknemers telt, heeft zowel in de VS als in China vestigingen. Mogelijk zal het bedrijf daar nu meer lokaal produceren. 'Wij volgen de situatie op maar voelen niet meteen impact. We produceren in de VS voor de Amerikaanse markt en in China voor de Chinese markt. Dat wij altijd lokaal produceren, is net ons voordeel.'

Geen Made in Belgium

Eenzelfde geluid valt te horen bij Moderna Products, een Izegemse producent van plastic manden en bakken voor huisdieren, met een vestiging in South-Carolina. 'Het maakt ons niet veel uit', zegt directeur Chantal Saelen. 'Wat we in de VS produceren, is voor de VS. En daar zijn de regels voor iedereen gelijk. Ondernemen is een dynamisch gegeven. Dit hoort erbij.'

Toch merkt Moderna Products een andere houding bij aankopers van Amerikaanse retailgroepensinds Donald Trump aan de macht kwam. 'Sinds twee jaar hebben die aankopers maar één vraag voor ons: 'Is this made in the US or still made in Belgium?''