Bekaert: 'Fabrieken draaien op normale niveaus'

De staaltechnologiegroep krikte in 2019 door besparingen de winstmarge op, maar erkent voor 2020 'weinig zicht te hebben op de potentiële impact van het coronavirus'.

De staaltechnologiegroep Bekaert haalde over 2019 een omzet van 4,32 miljard euro, leren de jaarcijfers. Dat is een fractie meer dan over 2018 en grosso modo in lijn met de analistenconsensus.

De bedrijfswinst steeg dankzij de kostenbesparingen die CEO Matthew Taylor doorvoerde echter 15 procent naar 242 miljoen euro. Dat is iets beter dan de 236 miljoen die analisten verwachtten. Het analistenheir had de prognoses getemperd na een opvallend sombere update in november. De marge verbeterde bijgevolg tot 5,6 procent, tegenover een dieptepunt van 4,9 procent over het barre jaar 2018.

Na aftrek van rente- en herstructureringslasten kwam de nettowinst uit op 41 miljoen euro of 0,73 euro. Gevolg: net als vorig jaar keert de staaltechnologiegroep bijna de volledige nettowinst uit via een stabiel brutodividend van 70 cent per aandeel.

China

Beleggers keken vooral uit naar de prognose voor 2020, gelet op verkoopgolf die vorige week over de markten rolde uit vrees voor de impact van het coronavirus. China, waar de intussen mondiale gezondheidscrisis uitbrak, is een belangrijke markt voor de multinational. Bekaert splitst zijn omzet niet langer regionaal uit, maar in 2018 was het Verre Oosten goed voor een kwart van de verkopen.