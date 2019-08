Bekaert-bonden vrezen einde productie in België

De vakbonden ontmoeten vandaag Bekaert-topman Matthew Taylor over het sociaal plan voor de 250 banen die in België verdwijnen. Ze vrezen dat op termijn alle productie in België stopt.

‘We zijn benieuwd wat Taylor te vertellen heeft’, zegt Piet Decavele, de secretaris van ACV Metea. ‘Sinds zijn aankondiging in maart om de fabriek in Moen te sluiten en te snoeien in de vestigingen in Ingelmunster, Deerlijk en Zwevegem - in totaal 250 mensen -, hebben we hem nog niet ontmoet. De onderhandelingen verliepen via andere directieleden. Komt hij ons de mantel uitvegen omdat de arbeiders van Moen de fabriek platleggen? Of doet hij een voorstel om de vastgelopen onderhandelingen over het sociaal plan te deblokkeren? We weten het niet. De echte onderhandelingen zijn pas volgende week gepland.’

Moen is de rendabelste Bekaert-fabriek in België. Maar ze wordt gesloten. We vrezen ook voor de andere fabrieken. De vakbonden bij Bekaert

Taylor heeft weinig begrip voor de 70 werknemers van Moen die er na de aangekondigde herstructurering het blok oplegden. Sindsdien gaan daar nog amper Dramix-staalvezels voor betonversterking - een topproduct - de deur uit. Taylor hoopte Moen open te houden tot eind dit jaar en pas dan de productie te verhuizen naar Tsjechië. De arbeiders dachten er anders over. In andere vestigingen werden uit solidariteit langzaamaanacties gehouden.

‘Taylor heeft de heftige reactie van de werknemers onderschat’, zegt Decavele. ‘De meesten zijn ervan overtuigd dat de aangekondigde herstructurering een van de laatste bladzijden is in het Belgische productieverhaal van Bekaert . Moen is de rendabelste fabriek in België, maar ze wordt gesloten. Velen vrezen dat ook de andere Belgische fabrieken sluiten en er hier over drie à vijf jaar geen Bekaert-productie meer is.’

Verankering

Behalve in Moen en Deerlijk verdwijnen ook 60 jobs in de fabriek in Ingelmunster die draadtrekmachines bouwt voor de groep. De schrapping van 106 jobs in het Belgische onderzoekscentrum in Deerlijk is volgens de bonden onrustwekkend voor de Belgische verankering. ‘In het technologiecentrum sneuvelt de helft van de jobs omdat men het onderzoek en het opstarten van pilootlijnen gaat decentraliseren’, zegt Karel Hoorelbeke van LBC. ‘Zwevegem wordt een graantje in de Bekaert-multinational. De verbondenheid van de directie met ons land is nihil geworden’, zegt Decavele. ‘Vroeger had je Buysse en De Graeve. Nu is de CEO Brits, de voorzitter Zweeds en de personeelsdirecteur Indiaas. ‘België is voor hen een land als een ander’.

Wat het gesprek met Taylor moet opleveren, is onduidelijk. ‘Er is nog een lange weg af te leggen’, zeggen de bonden. Details over de struikelblokken willen ze niet kwijt. Het brugpensioen is niet aan de orde. De bonden willen de kaart van het vrijwillig vertrek trekken. De directie wil niet dat openstaande vacatures automatisch worden ingevuld door mensen die hun job verliezen. Ook het financiële luik van het sociaal plan moet nog worden ingevuld. De productiestop in Moen kostte Bekaert al minstens 5 miljoen euro.