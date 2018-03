Bekaert en Belgische staalsector zetten zich schrap voor Trump-taks

Het West-Vlaamse Bekaert vreest dat het een prijs zal betalen voor de taksen die de Amerikaanse president Donald Trump gaat invoeren. Ook de Belgische staalsector zet zich schrap.

Trump bevestigde donderdagavond heffingen op de invoer van staal en aluminium te zullen instellen. Tegenover bedrijfsleiders zei hij dat hij ‘ergens volgende week’ zijn handtekening onder de maatregel zal zetten. ‘U zal voor het eerst in lange tijd bescherming krijgen’, beloofde hij.

25% heffing De Amerikaanse heffing op staal zal 25 procent bedragen.

De heffing op staal zal 25 procent bedragen en 10 procent op aluminium. In een tweet eerder op de dag had Trump al aangedrongen op een eerlijker handel voor staal.

Er spelen twee serieuze bezorgdheden. De VS zegt een probleem te hebben met landen waarmee de handel uit evenwicht is. Voorbeelden zijn China, dat zijn markt niet open stelt voor Amerikaanse producten terwijl het zelf naar de VS exporteert, en Duitsland dat al jaren meer exporteert naar de VS dan het Amerikaanse goederen aankoopt.

Waar enkele landen de eerste bezorgdheid vormen, zijn de sectoren staal en auto’s de tweede. De Amerikaanse regering vindt dat ze in die sectoren een handelsoverschot moet hebben, al is het maar omdat ze anders militair afhankelijk wordt van buitenlandse grondstoffen. Trump vroeg daarover al een studie, die hem moet toelaten om militaire redenen in te grijpen in de wereldhandel.

Bekaert

Het Belgische Bekaert vreest dat de importtaksen van Trump op staal wel eens een grote impact kunnen hebben op haar productie van staalkoord in de VS.

Bekaert voert voor zijn twee Amerikaanse fabrieken in Georgia en Arkansas walsdraad in als grondstof voor zijn staalkoord en hieldraad die wordt gebruikt voor de versterking van autobanden. En walsdraad valt onder staal.

‘We moeten afwachten wat Trump echt beslist’, zegt woordvoerster Katelijn Bohez. ‘Maar de drie voorstellen die circuleren - minimum 24 procent taks op alle import van staal, 50 procent taks op de import uit twaalf landen van waaruit wij ook invoeren, én een verlaging van het ingevoerde volume tot 63 procent in vergelijking met 2017, is sowieso slecht nieuws’.

Bekaert hoopt een uitzondering te krijgen op de invoertaks op walsdraad, omdat het kan aantonen dat de walsdraad die het gebruikt voor zijn twee fabrieken niet in de VS wordt gemaakt, en dus sowieso moet worden ingevoerd. ‘Met de Amerikaanse walsdraad kunnen we enkel afrasteringen en veren draad produceren. Voor staalkoord hebben we hogere kwaliteit nodig’.

Volgens Bohez zal iedereen in de Amerikaanse staalkoordsector worden getroffen. ‘Ook de bandenproducenten hebben al acties georganiseerd om een uitzondering te krijgen want zij zullen meer moeten betalen voor hun banden. Uiteindelijk wordt vooral de consument getroffen als ook de bandenproducenten de kosten doorrekent.’

Als Bekaert geen uitzondering krijgt, wordt het voor de West-Vlaamse multinational mogelijk interessanter om staalkoord vanuit haar Chinese fabrieken naar de VS te exporteren dan ter plaatse in de VS te produceren. Ten minste als het de importtaksen niet aan zijn Amerikaanse bandenklanten kan doorrekenen. Trump heeft (voorlopig) nog geen invoertaksen voorzien op afgewerkte producten.

Bekaert zette vorig jaar de uitbreiding van zijn staalkoordfabriek in Rogers, Arkansas, alvast ‘on hold’, omwille van die ‘taksonzekerheden’. Het ging om een investering van 25 miljoen euro, goed voor 100 extra jobs.

Absurd

Toen al noemde topman Matthew Taylor van Bekaert de geplande Amerikaanse importtaks ‘absurd’.

De importtaks op staal is een slechte zaak voor de VS. Het land zal expertise en toegevoegde waarde verliezen. Matthew taylor CEO Bekaert

‘Wij zullen geld blijven verdienen als we de staalkoord invoeren vanuit China. Maar voor de VS is het een slechte zaak. Want ze zullen knowhow, expertise en toegevoegde waarde verliezen. Niemand lijkt daar te beseffen dat er meer mensen werken in de staalkoord- en staaldraadindustrie dan in de staalindustrie die men wel wil beschermen’, herhaalde hij deze week bij de toelichting van de jaarcijfers.

Ook voor de Belgische staalindustrie is het slecht nieuws. ‘De VS probeert de importhoeveelheid van staal met 13 miljoen ton te verminderen’, zegt Philippe Coigné van het Belgische staalindustrieverbond. ‘Die hoeveelheid zouden ze dan door hun eigen fabrieken kunnen laten produceren waardoor de bezettingsgraad boven de 80 procent komt’.

Staalfabrieken

Als Trump 24 of 25 procent importtaks heft, zal de staalinvoer volgens Coigné grotendeels wegvallen omdat het niet meer rendabel is.

Dat zal een impact hebben op de Belgische fabrieken van ArcelorMittal , Aperam , NLMK Glabecq en Industeel. Die voeren nu 150.000 ton staal uit naar de VS, goed voor 120 miljoen euro omzet. Voor NLMK en Industeel gaat het om 5 tot 10 procent van hun productie, vooral staalplaten voor de scheepsbouw.

Coingé: ‘Wij vrezen bovendien dat die 13 miljoen ton staal die de VS niet meer binnengaat, een nieuwe weg zal zoeken naar West-Europa en mogelijk hier tegen goedkope prijzen zal worden gedumpt.’