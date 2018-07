Bekaert heeft nieuwe topman voor probleemdochter

De Belgische staalkoord en staaldraadproducent Bekaert heeft een nieuwe topman gevonden voor zijn sputterende dochter Bridon, producent van stalen kabels voor de mijnbouw en offshore.

De Australiër Brett Simpson wordt vanaf 1 september de nieuwe ceo van Bridon Bekaert Ropes Group (BBRG), de wereldmarktleider in stalen kabels voor de mijnbouw, de offshoresector, de scheepvaart en kranen. Het bedrijf ontstond in 2015 uit de fusie van het Britse Bridon en de staalkabeldivisie van Bekaert . Dit jaar kocht CEO Matthew Taylor van Bekaert de dertig procent dat het nog niet in handen had.

Maar Bridon doet het niet goed en haalt niet de marges die Bekaert uit andere divisies puurt. Bridon was vorig jaar goed voor ongeveer 11 procent van de omzet en 4 procent van de winst maar boekte in het eerste kwartaal teleurstellende verkoopcijfers.

Dat was niet naar de zin van Taylor die Bridon-topman Bruno Humblet - de voormalige CFO van Bekaert - in april aan de kant schoof. Sindsdien nam Taylor de touwtjes van BBRG zelf in handen en dat slorpte naar verluidt drie kwart van zijn tijd op. Daar komt nu een einde aan met de benoeming van Brett Simpson.

Dow-man

Simpson begon zijn loopbaan bij Dow Chemical waar hij verschillende productie-, technologie-, commerciële en globale businessmanagementfuncties opnam met ruime verantwoordelijkheden.

'We willen een versnelde ommekeer teweegbrengen bij Bridon' Matthew Taylor Ceo Bekaert

Na 23 jaar bij Dow Chemical verkaste Simpson in 2009 naar LBC Tank Terminals waar hij CEO werd. In 2014 werd hij topman bij Low & Bonar, drie jaar later stond hij aan het hoofd van Fenner, voor het bedrijf werd overgenomen door Michelin.

Brett Simpson heeft de Australische nationaliteit. Hij studeerde af als scheikundig ingenieur aan de Monash University Australia en behaalde een MBA aan de Columbia University in New York (VS). Hij heeft gewoond en gewerkt in Australië, Hong Kong, China, de VS, Zwitserland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Crisis

Met Bridon krijgt hij een belangrijke opdracht bij Bekaert. De winstmarge van het bedrijf bleef vorig jaar steken op 3,3 procent. Twee jaar geleden was dat nog 4,1 procent. Dat is weinig in vergelijking met de winstmarge van 7 procent voor de volledige Bekaert-groep.

Bridon heeft te lijden onder de crisis in de offshore olie- en gasindustrie. Het bedrijf telt 2.500 werknemers, boekte vorig jaar 455 miljoen euro omzet en heeft 19 fabrieken in elf landen.