Bekaert herleidt schuldenberg tot molshoop

CEO Oswald Schmid legt twee maanden na de beleggersdag de lat voor de winstmarge al hoger.

Voor de liefhebbers van suspens eerst deze disclaimer: een grote verrassing is het halfjaarrapport van Bekaert niet meer. CEO Oswald Schmid had begin juli al 'gewaarschuwd' dat de bedrijfswinst over het eerste halfjaar met een verdrievoudiging ten opzichte van de pandemische eerste helft van 2020 ruim beter dan verwacht was. Het volledige rapport ligt logischerwijs in lijn met die boodschap (zie tabel onderaan).

Een belangrijke factor voor de uitzonderlijke winstmarge van 12 procent over de eerste jaarhelft is een boekhoudkundig voorraadeffect: bij de verkoop van staalkoord put Bekaert via het FIFO-systeem ('first in, first out') eerst uit de voorraad relatief goedkoop ingekochte walsdraad, wat in periodes van zeer scherpe prijsstijgingen zoals nu eenmalig de winstmarge een boost geeft.

+49% Met gierende banden Het aandeel Bekaert is sinds Nieuwjaar bijna de helft gestegen

Om beleggers duidelijk te maken dat FIFO niet de enige factor is achter het sterke kwartaal verhoogt Schmid in het halfjaarverslag nu de doelstelling voor de winstmarge doorheen tot conjunctuurcyclus tot 9 à 11 procent. De verhoging is frappant: pas twee maanden geleden legde Schmid de lat op de beleggersdag. op 8 à 10 procent.

Een andere opvallende vaststelling in het rapport: Bekaert bouwt in sneltreintempo de schulden af. Die kwam eind juni uit op 519 miljoen euro, van 955 miljoen een jaar eerder. Sinds begin dit jaar topte de groep dankzij 180 miljoen nettocashflow de schulden nog eens met 85 miljoen af, ook al vloeide dit voorjaar voor 60 miljoen dividend naar de aandeelhouders.

De schulden belopen nu nog slechts 0,7 keer de jaarlijkse bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda), tegenover 2,5 keer een jaar eerder.

Voor heel 2021 verwacht Bekaert nu op 4,6 miljard euro omzet - tegenover 3,8 miljard over 2020 - minstens 10 procent marge te halen. Ergo: minstens 460 miljoen bedrijfswinst, een toename van net geen 70 procent tegenover de 272 miljoen in 2020.