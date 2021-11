Bekaert kent 'beste kwartaal ooit'

De staaltechnologiegroep vertaalt sterke vraag én sterke prijszettingsmacht in 30 procent groei over de eerste negen maanden van 2021.

Het was vol spanning uitkijken of Bekaert na een bijzonder sterk eerste halfjaar de positieve trend zou weten vol te houden in het derde kwartaal. Dat lijkt ruimschoots gelukt. In het zomerkwartaal realiseerde de West-Vlaamse multinational een omzet van 1,25 miljard euro.

Dat is 26 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2020, gezuiverd voor overnames en wisselkoersen. Het is de hoogste kwartaalomzet ooit, zegt CEO Oswald Schmid in een persbericht. Over de eerste negen maanden steeg de omzet 30 procent naar 3,56 miljard euro, een stuk meer dan analisten verwachtten.

+70% Booming business Bekaert stevent over boekjaar 2021 op bijna 70 procent winstgroei af

Het sterke cijfer is te danken aan een aanhoudend sterke vraag in de meeste regio’s - met China als uitzondering – in combinatie met een ‘sterke prijszettingsdiscipline en -uitvoering’. Lees: Bekaert rekent de hogere kosten voor grondstoffen, energie en transport zo strikt en zo snel mogelijk door aan zijn klanten. Op die manier kan het bedrijf de kosteninflatie vlot counteren.

Vierde kwartaal

Bekaert is iets voorzichtiger voor het vierde kwartaal, maar verwacht toch een ‘solide omzet’ voor de meeste activiteiten. Op basis daarvan handhaaft de staaldraadverwerker zijn jaarprognose ‘behoudens onvoorziene omstandigheden’: een winstmarge van minstens 10 procent op 4,6 miljard euro omzet.

Ergo: minstens 460 miljoen euro bedrijfswinst, een toename van net geen 70 procent tegenover de 272 miljoen in 2020.