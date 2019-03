Bekaert laat margedoelstelling van 10 procent varen

Bekaert kreeg in 2018 uit verschillende hoeken tegenwind waardoor de onderliggende bedrijfswinst bijna een derde lager uitkomt dan in 2017. De staaldraadverwerker laat bovendien zijn streefdoel voor een winstmarge van 10 procent op middellange termijn varen.

Bekaert had eind december nog gewaarschuwd dat de prestatie van de groep in de tweede jaarhelft lager zou uitvallen dan in de eerste. De jaarresultaten die de groep presenteert, zijn wel grotendeels in lijn met de verwachtingen van analisten.

Over 2018 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van 4,3 miljard euro. Dat is 5,1 procent meer dan in 2017. Organisch was de groei iets sterker - 8,9 procent - maar wisselkoersschommelingen en desinvesteringen eisten hun tol. De organische omzetgroei is te danken aan 2,2 procent hogere volumes en vooral aan hogere prijzen en een gunstigere prijsmix.

De marges stonden echter onder druk door een hele reeks factoren. Bekaert verwijst naar de volatiele prijzen voor walsdraad, de handelsspanningen en wijzigingen van het handelsbeleid en de groeiende prijsdruk. De groep werd ook geconfronteerd met hoger dan verwachte opstartkosten voor verschillende grote uitbreidingsprogramma’s en de zaagdraadactiviteiten, die in 2017 nog winstgevend waren, doken in het rood.

Dit alles resulteert in een onderliggende bedrijfswinst (ebit) van 210 miljoen euro. Dat is ongeveer wat analisten hadden verwacht (212 miljoen), maar wel 30 procent minder dan het jaar voordien. De onderliggende ebit-marge zakt van 7,3 tot 4,9 procent.

Omdat Bekaert ook nog een reeks provisies neemt en afwaarderingen doorvoert (o.m. op de zaagdraadactiviteiten), keldert de nettowinst van 185 tot 40 miljoen euro. Per aandeel is er een terugval van 3,26 tot 0,70 euro.

Bekaert keert de volledige nettowinst uit, wat resulteert in een brutodividend van 70 eurocent per aandeel. De voorbije jaren bedroeg het dividend 1,10 euro.

Tragere groei

In zijn vooruitzichten klinkt Bekaert voorzichtig. De Zwevegemse groep ziet het businessklimaat in verschillende sectoren verslechteren door meer gesloten markten en uitgestelde investeringen, en verwacht in 2019 een tragere groei in de meeste delen van de wereld. Ook de nakende brexit en de handelsspanningen zorgen voor onzekerheid.

Mits zich geen uitzonderlijke, onvoorziene omstandigheden voordoen rekent Bekaert op een stabiele omzet in 2019. Het streefdoel voor de onderliggende ebit-marge op middellange termijn wordt wel bijgesteld. Bekaert zal maatregelen nemen om die marge op middellange termijn opnieuw boven 7 procent te brengen.