Bekaert werd in het eerste kwartaal zwaar getroffen door de coronacrisis. De Belgische staaldraadproducent hamstert cash en stelt zijn dividend uit.

De omzet van Bekaert tuimelde in het eerste kwartaal 11 procent naar 977 miljoen euro, iets meer dan verwacht. De grootste klap was voor de divisie met de grootste omzet, rubberversterking. Die produceert staalkoord om autobanden te versterken. Daar daalde de omzet met 17 procent.

De daling is logisch, omdat de autosector en China als belangrijkste afnemers in een zelden geziene crisis zitten. De autoproductie is met een kwart gedaald, en door de lockdown en thuiswerk is er veel minder wegverkeer. Het resultaat zijn grootschalige fabriekssluitingen in de bandensector.

'De binnenlandse Chinese markten herstelden in maart', zei de Bekaert-topman ad interim Oswald Schmid woensdag bij de voorstelling van de kwartaalcijfers. 'Maar de exportgerichte Chinese bandenfabrikanten kregen sindsdien te kampen met een lage vraag in de rest van de wereld.'

Een outlook voor 2020 gaf de Oostenrijker niet. Maar het tweede kwartaal zal beroerd zijn. 'We verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal aanzienlijk zakt in verschillende voor ons relevante sectoren. De omvang van de impact van de pandemie is duidelijk geworden, de duur hoogst onzeker. We hebben daarom geen zicht op de volledige jaarimpact.'

Schmid zei tijdens een webcast dat twee scenario's voorliggen. Een minder erg scenario - waarbij bepaalde sectoren zich eind dit jaar en de autosector, de belangrijkste klant van Bekaert, zich midden 2021 herstellen - en een worstcasescenario waarbij het wereldwijde bbp (bruto binnenlands product) dit jaar met 11 procent daalt en de autosector niet voor 2023 op precoronaniveau komt. Schmid hoopt op het eerste, maar voegde eraan toe dat Bekaert moet voorbereid zijn 'op het ergste'. 'Het oude normaal zal niet vlug terugkomen.'

Gerust

De aandeelhouders lijken er gerust op, want op de algemene vergadering die achter gesloten deuren plaatsvond, werd geen enkele schriftelijke vraag ingediend.

Schmid zegt gewapend te zijn voor een zware crisis. De schulden zijn stabiel tegenover eind 2019 en belopen goed twee keer de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda). Bekaert heeft ook een cashbuffer van 750 miljoen aangelegd, door een kredietlijn volledig op te nemen. De investeringen dit jaar zullen weinig afwijken van die van vorig jaar (circa 100 miljoen), al zijn aanpassingen naar boven of onder mogelijk.

Bekaert hamstert ook cash. Het (sowieso al gehalveerde) dividend wordt niet in mei, maar pas in november uitgekeerd, wat 21 miljoen euro cash in huis houdt. De groep plant voorts de terugbetaling van een lening van de Europese Investeringsbank van 75 miljoen euro pas eind 2020.