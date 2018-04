Bekaert neemt touwtjes in handen bij staalkabeldochter Bridon

Bridon Bekaert Ropes ontstond eind 2015 uit de fusie van de kabeltak van Bekaert met het Britse Bridon. Zo ontstond de wereldmarktleider in stalen kabels voor de mijnbouw en de scheepvaart. Maar het was meteen ook het zorgenkindje van de West-Vlaamse groep.

De omzet steeg, maar de winstmarge was pover door de terugval in de olie- en gasindustrie. Bridon Bekaert Ropes bleef afgelopen boekjaar steken op een winstmarge van 3,3 procent, terwijl CEO Matthew Taylor voor de hele groep naar een winstmarge van 10 procent wil gaan.

Het geduld in Kortrijk, waar de hoofdzetel van Bekaert staat, is nu op. 'Hoewel er belangrijke inspanningen werden geleverd door het team is Bridon Bekaert Ropes Group er nog niet in geslaagd om een consistente opwaartse trend en betere financiële prestaties neer te zetten', klinkt het in een persbericht.