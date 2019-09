Bekaert-personeel legt het werk neer

De arbeiders van de staaltechnologiegroep leggen woensdag het werk neer in vier vestigingen nu de onderhandelingen over een sociaal plan in het slop zitten.

In vier van de zes vestigingen van Bekaert in Zwevegem, Moen, Deerlijk en Ingelmunster hebbn de arbeiders het werk neergelegd nadat de vakbonden hebben opgeroepen tot een 24-urenstaking. Die oproep kwam er nadat de gesprekken over een sociaal plan bij de staaltechnologiegroep in het slop kwamen te zitten. De bedienden en kaderleden van die vier sites werken grotendeels wel verder. Ook in de twee andere vestigingen die Bekaert in België telt, Wetteren en Aalter, wordt er verder gewerkt.

250 Jobs bedreigd Zo'n 250 mensen zien hun job in gevaar als gevolg van de herstructurering die Bekaert eerder dit jaar aankondigde.

Bekaert kondigde in maart aan dat het zijn fabriek in Moen sluit. Ook in de sites in Ingelmunster, Deerlijk en Zwevegem zou er worden gesnoeid. De maatregelen bedreigen in totaal 250 banen.

Sindsdien onderhandelen de bonden en de directie over een sociaal plan, maar die gesprekken verlopen bijzonder moeizaam. Niet alleen over het financiële luik bestaat discussie, de bonden willen ook praten over vrijwillig vertrek en opperen dat openstaande vacatures bij de groep worden ingevuld door mensen die hun job verliezen. Over brugpensioen wordt niet gepraat.

Financiële schade

Eind augustus zaten de bonden en de directie voor het laatst om de tafel. De bonden eisten dat het management een signaal zou geven waaruit zou blijken dat een nieuwe vergadering, gepland voor nu donderdag, zinvol zou zijn. De vakbonden hebben hun aanwezigheid aan het overleg van donderdag intussen bevestigd, maar zetten dus wel verder met de stakingsacties.

Die kunnen Bekaert pijn doen. Sinds de groep in maart haar herstructureringsplannen aankondigde wordt er niet meer geproduceerd in de site in Moen, waar staalvezels voor betonversterking worden geproduceerd. Ook in de andere vestigingen werden de voorbije maanden acties gevoerd. Eind juli schatte Bekaert de operationele verliezen als gevolg van die acties op 5 miljoen euro.