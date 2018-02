Bekaert schiet omhoog

De staaldraadgroep Bekaert, net dat ene bedrijf dat geen dividendverhoging aanbiedt, schiet omhoog op de beurs in een eerste reactie op de jaarcijfers.

De West-Vlaamse staaldraad- en staalkoordgroep is merkwaardig genoeg een van de weinige kleppers die geen dividendverhoging aankondigden, terwijl Ahold Delhaize , Ackermans & van Haaren , CFE en Kinepolis dat wel deden.

Toch stond Bekaert na een kwartier handel met een koerswinst van ruim 8 procent op de tabellen, om daarna iets terug te vallen. Blijkbaar kunnen beleggers de beter dan verwachte resultaten wel smaken en geloven ze dat CEO Matthew Taylor ook in 2018 de bedrijfswinst op peil kan houden, ondanks de verwachte uitdagingen in de eerste jaarhelft.

'De vooruitzichten voor 2018 zijn iets voorzichtiger en lager dan onze verwachting, maar we handhaven ons 'opbouwen'-advies', zegt KBC Securities. De analisten van ING merken op dat Bekaert traditioneel conservatief is voor zijn vooruitzichten, wat de kans op negatieve verrassingen klein maakt.

Ze wijzen er ook op dat Bekaert zijn plannen bevestigt voor de ontwikkeling van een nieuwe type zaagdraad ('fixed abrasive'), inclusief een investering in de productiecapaciteit. 'Dat moet een opluchting zijn voor de markten', zeggen de ING-analisten. Bekaert spreekt van een 'doorbraak' en zegt dat alle belangrijke klanten de productstalen getest en goedgekeurd hebben.

De koers van Bekaert kreeg in de tweede jaarhelft van 2017 rake klappen. De topkoers van vorig jaar, bijna 50 euro in mei 2017, is nog steeds ver verwijderd.