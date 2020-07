Bekaert-site in Hemiksem wordt groene woonwijk

De West-Vlaamse staalkoordproducent Bekaert heeft zijn gigantische fabriekssite in Hemiksem verkocht aan drie Belgische vastgoedontwikkelaars. Zij gaan er een woonwijk bouwen en een park aanleggen.

Compagnie Het Zoute, bekend van zijn projecten in Knokke, de woningspecialist Novus Projects uit Brugge en de vastgoedgroep Odebrecht uit Gent hebben met Bekaert een akkoord bereikt over de aankoop van de voormalige fabriekssite in Hemiksem, ooit bekend als 'den draad, nu een braakliggend terrein van 25 ha.

Bekaert maakte in Hemiksem meer dan vijftig jaar staaldraad. Ooit werkten er duizend mensen. Maar eind 2008 besliste toenmalig Bekaert-topman Bert De Graeve de site te sluiten en de productie van staaldraad voor liften en hijskranen te verhuizen naar lagelonenlanden. 264 mensen verloren hun job. In 2016 werden de enorme fabriekshallen langs de oevers van de Schelde afgebroken. Twee jaar geleden ging het kantoorgebouw tegen de vlakte.

De gemeente Hemiksem heeft jaren geprobeerd de site te ontwikkelen als kmo-zone. 'Maar er was te weinig interesse', zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). Via een ruimtelijk uitvoeringsplan is dan beslist er een woonzone van te maken.

'De site is prachtig gelegen langs de Schelde-oever', zegt Jan Gillis van Novus, die optreedt als spreekbuis voor het driekoppige consortium. 'Ze sluit aan op het dorp, ligt vlak bij enkele parken, dicht bij de prachtige Sint-Bernardus-abdij van de cisterciënzers uit 1243 en op wandelafstand van de stopplaats van de waterbus. Er passeert ook een fietsostrade. Woonoprojecten van zo'n omvang zijn in Vlaanderen heel uitzonderlijk.'

Park van 8 ha

De gemeente heeft de contouren waarbinnen de drie mogen bouwen strikt afgelijnd. Er komen maximaal 625 woningen en middenin moet een park van 8 ha komen dat voor iedereen toegankelijk is. Door de site lopen groene boulevards die vanuit het dorp naar de Scheldeoever leiden. Er komt ook een woon-zorgcentrum voor 167 mensen. De bouw daarvan wordt uitbesteed.

Gillis: 'We mikken op 55 procent aparte eengezinswoningen en 45 procent appartementen met uiteenlopende typologieën en prijsklassen. De bedoeling is dat er ook enkele handelszaken komen. Het wordt geen louter exclusieve buurt. We willen eigenlijk verschillende kleine dorpjes bouwen. Voor de invulling is nog overleg gepland.'

De appartementsblokken mogen volgens Bouckaert maximaal vijf verdiepingen hoog zijn. 'Er is afgesproken dat een deel van de woningen betaalbaar moet zijn voor jonge gezinnen uit de buurt.'

Sanering

Maar eerst moet de zwaar vervuilde site worden gesaneerd. Daarover zijn afspraken gemaakt met OVAM. Bekaert had daarvoor 13 miljoen euro opzijgezet. 'Een ruime berekening', denkt Gillis.

Voor de braakliggende site legde het consortium al circa 30 miljoen euro op tafel, zegt Gillis. Bekaert zegt dat de verkoop een netto cash impact van 23 miljoen euro heeft. 'Dankzij de terugname van de openstaande provisie voor de bodemsanering geeft dat een eenmalige opbrengst van 36 miljoen', zegt Bekaert-woordvoerster Katelijn Bohez.

Dat is een zeldzame meevaller in een beroerd 2020 voor Bekaert, dat in volle pandemie cash moet hamsteren en de betaling van zijn al gehalveerde dividend uitstelt tot november. De Hemiksem-deal wordt in oktober afgerond.

Gillis hoopt begin volgend jaar met de sanering van de site te beginnen. De eerste woningen zijn gepland voor begin 2022. Daarna wordt in fases gebouwd. Het hele project wordt gespreid over 15 jaar.