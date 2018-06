Bekaert sluit Italiaanse fabriek

De Figline-Valdarno-site was actief in de productie en ontwikkeling van rubberversterkingsproducten inclusief staalkoord, hieldraad, slangendraad en halfproducten voor andere Bekaert-vestigingen. Klanten zijn bandenfabrikanten en fabrikanten van hogedrukslangen.

'De concurrentiepositie van de Figline-entiteit stond onder druk. Door de aanzienlijk hogere kostenstructuur in vergelijking met andere Bekaert-rubberversterkingentitieiten in de regio EMEA is de fabriek er niet in geslaagd om financieel houdbare prestaties neer te zetten.'