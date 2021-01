Bekaert sluit fabriek in Canada

Bekaert zet de productie van staalkabels in Canada stop. Een fabriek met 145 werknemers sluit de deuren.

De fabriek in Pointe-Clare nabij Montréal (Québec) moet tegen eind mei dicht. De Noord-Amerikaanse markt zal vanuit de bestaande fabrieken Wilkes-Barre (Pennsylvania, VS) en Oakland City (Indiana, VS) beleverd worden.