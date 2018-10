Bekaert spaart 18 miljoen per jaar uit met schuldherschikking bij staalkabeldochter

Door een schuldherschikking bij dochter Bridon-Bekaert Ropes Group spaart Bekaert 1,5 miljoen euro aan rente per maand uit. Het aandeel van Bekaert reageert positief op het nieuws.

De staaldraadfabrikant Bekaert maakte vandaag bekend dat het een schuldherstructurering heeft doorgevoerd bij haar dochter Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG). Het herfinancierde de schuld via een brugfinanciering – vrij van financiële convenanten – met een groep van banken voor een maximale looptijd van twee jaar.

Daarnaast herschikte Bekaert de schuldenstructuur van de groep. Door de operatie daalt de geconsolideerde nettoschuld van Bekaert met 33 miljoen euro. Eind juni bedroeg de nettoschuld van Bekaert 1,34 miljard euro. Bovendien moet de staalgroep fors minder interesten betalen. De rentelasten dalen met 1,5 miljoen euro per maand. Vorig jaar had Bekaert een bedrijfswinst (ebit) van 301 miljoen euro.

De staaldraadfabrikant Bekaert slaagt in de gunstige herstructurering omdat het onlangs Ontario Teachers’ Pension Plan uitkocht bij BBRG. Op 26 april bereikte Bekaert een akkoord met het Canadese pensioenfonds over de overname van hun belang van 33 procent in de groep waardoor het de volledige controle over BBRG verwierf.

Minder riskant

'Toen we een partnerschap hadden met Ontario Teachers’ Pension Plan was BBRG gebonden aan een ongunstige schuldstructuur,' zegt woordvoerder Katelijn Bohez. 'Omdat we door de uitkoop de volledige controle over de groep verwierven, konden we een veel goedkopere structuur op poten zetten.'

BBRG is nu een volledig financieel onderdeel van Bekaert waardoor het voor de aflossing van schulden kan putten uit de activa van Bekaert. Dat maakt het voor de schuldeisers van de Bekaert-dochter minder riskant.

BBRG heeft het niet onder de markt. De winstmarge van de staaldraadspecialist bleef vorig jaar steken op 3,3 procent. Twee jaar geleden was dat nog 4,1 procent. Dat is weinig in vergelijking met de winstmarge van 7 procent voor de volledige Bekaert-groep. Bridon heeft te lijden onder de crisis in de offshore olie- en gasindustrie. Het bedrijf telt 2.500 werknemers, boekte vorig jaar 455 miljoen euro omzet en heeft 19 fabrieken in elf landen.