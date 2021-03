Bekaert trekt spurt na sterk 2020

Over het eerste halfjaar kromp de bedrijfswinst nog ruim een kwart tot 92 miljoen. Over de tweede jaarhelft verbeterde de bedrijfswinst dankzij het vraagherstel en de doorgevoerde besparingen jaar op jaar met 56 procent naar 181 miljoen euro. De winstmarge ging van 5,5 naar 9 procent, het beste cijfer in jaren.

Opvallend was vooral de sterke prestatie van de sterkhouder van de groep, Rubberversterking (zie tabel onderaan). Die wereldmarktleider in staalkoord voor de versterking van banden leverde 144 miljoen euro bedrijfswinst aan, ruim meer dan de 111 miljoen die analisten verwachtten .

Ook Bekaert-Bridon Ropes Group (BBRG) presteerde opvallend sterk, met een ruime verdrievoudiging van de winstmarge tot 7,9 procent. De specialist in stalen kabels voor mijnbouw- en offshoretoepassingen was de voorbije jaren het zorgenkind van de groep.

Netto verdrievoudigde de winst tot 135 miljoen euro of 2,27 euro per aandeel. In lijn met de politiek om ongeveer 40 procent van de winst uit te keren, gaat het dividend ook maal drie tot 1 euro bruto per aandeel. De balans laat dat toe: dankzij een sterke cashflow zakten de schulden over het voorbije boekjaar met ruim een derde, tot 604 miljoen euro of 1,3 de jaarlijkse bedrijfswinst voor afschrijvingen.