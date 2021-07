Bekaert verdrievoudigt winst in eerste jaarhelft

Dat laat de staaltechnologiegroep maandagochtend weten in een persbericht . Op volledige cijfers is het wachten tot 30 juli, maar de cijfers wijken zo ver af van wat analisten verwachtten dat CEO Oswald Schmid nu al een 'positief winstalarm' uitstuurt.

De omzet is hersteld naar pre-covid-niveaus

Bekaert slaat munt uit het snelle herstel van de vraag, zeker in de autosector. Daardoor boomt met name de belangrijke tak Rubberversterking, de wereldmarktleider in staalkoord voor de versterking van banden. Volgens Schmid bevinden de verkoopsvolumes zich nu weer 'op pre-Covid-niveaus'.