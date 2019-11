Bekaert verwacht moeilijk vierde kwartaal

In de eerste negen maanden steeg de omzet van Bekaert iets harder dan verwacht, maar door toenemend protectionisme en onzekerheid wordt het vierde kwartaal naar verwachting minder goed.

Bekaert zag in de eerste negen maanden de geconsolideerde omzet met 2 procent stijgen tot 3,29 miljard euro. Dat is iets beter dan verwacht: analisten rekenden volgens Bloomberg op 3,28 miljard euro. De klim is zowel aan de prijsmix als gunstige wisselkoersbewegingen te danken.