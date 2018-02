Bekaert verwacht tegenwind na recordjaar

Bekaert, de producent van staaldraad en -koord, overschrijdt voor het eerst in zijn geschiedenis de kaap van 4 miljard euro omzet, maar waarschuwt voor een moeilijke eerste helft van 2018.

Bekaert komt voor 2017 uit op een omzet van 4,1 miljard euro. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder en hoger dan de gemiddelde analistenverwachting (4,02 miljard euro). De omzetgroei is vooral te danken aan de organische volumegroei en doorgevoerde prijsstijgingen.

De volumegroei schrijft het bedrijf toe aan 'de sterke vraag in de wereldwijde automobielmarkten en de gestegen verkoopvolumes in industriële staaldraad- en bouwmarkten'.

De jaaromzet in de twee belangrijkste regionale divisies, EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika) en Pacifisch Azië, steeg met respectievelijk 11 en 9 procent.

Alleen de divisie Latijns-Amerika laat een omzetdaling zien (-1 procent). Dat is vooral het gevolg van de verkoop van de entiteit in Sumaré (Brazilië). 'Door het zwakke economische klimaat in de regio daalde de vraag naar onze producten, wat resulteerde in een volumeverlies van 5,6 procent voor het jaar', voegt Bekaert daaraan toe in een persbericht.

Constant dividend

De belangrijkste graadmeter voor het bedrijfsresultaat, de onderliggende ebit, daalde met 1 procent tot 301 miljoen euro. 'Nagenoeg hetzelfde winstniveau als in 2016', zegt Bekaert. Ook op dit vlak overtreft Bekaert de verwachtingen van de analisten, die gemiddeld op 297 miljoen euro rekenden.

De nettowinst komt uit op 185 miljoen euro, of 76 procent meer dan in 2016. Dat vertaalt zich niet in een hoger dividend. Bekaert keert over 2017 een brutodividend van 1,1 euro per aandeel uit, of evenveel als een jaar eerder.

Vrachtwagenbanden

Beleggers keken vooraf ook uit naar hoe Bekaert 2018 ziet evolueren. De groep geeft een dubbele boodschap: er is in de eerste jaarhelft tegenwind op komst, maar Bekaert is ervan overtuigd dat op het einde van de rit de winstgevendheid hetzelfde niveau zal bereiken als in 2017.

Bekaert verwacht een sterke economie in het grootste deel van de wereld in 2018, behalve in Latijns-Amerika. 'We gaan uit van een solide vraag in onze automobielmarkten, gedreven door de groeiende markt van vrachtwagenbanden, en in de mijnbouw- en bouwmarkten.'

'De gestaag stijgende olieprijzen kunnen in de nabije toekomst de investeringsactiviteit in de oliemarkten aanwakkeren', is Bekaert hoopvol voor zijn EMEA-divisie.

Toch blijven op korte termijn de winsten onder druk staan, voegt het er in een adem aan toe. 'We erkennen dat dezelfde factoren die onze prestaties ergens in het voorbije jaar hebben aangetast, met vooral in de tweede jaarhelft een marge-impact, zullen blijven drukken op de winstgevendheid van de eerste helft van 2018.'

Het gaat onder meer om het moeilijke ondernemingsklimaat in Latijns-Amerika en 'de blijvende volatiliteit van walsdraadprijzen en inflatoire kosten'. Bekaert waarschuwde eerder al dat het niet eenvoudig was om de stijgende grondstoffenprijzen door te rekenen in zijn eindprijzen.

De eerder aangekondigde rendementsdoelstelling voor de komende jaren, een ebit-marge van 10 procent, wordt niet losgelaten. Het gaat om de onderliggende ebit in verhouding tot de omzet. Dat percentage daalde nochtans naar 7,3 procent in 2017, tegenover 8,2 procent een jaar eerder. 'We blijven geloven dat de verbeteringen die we implementeren onze ebit-marge naar 10 procent zullen tillen op middellange termijn.'