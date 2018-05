Bekaert-voorzitter rouwt om Bel 20-zitje

Op de algemene vergadering van de staaldraadfabrikant Bekaert treurde voorzitter Bert de Graeve om het verloren Bel 20-zitje. Topman Matthew Taylor herhaalde dat de staaldraadfabrikant Bekaert zich dit jaar op moeilijk terrein bevindt. De aandeelhouder zweeg.

Bekaert-voorzitter Bert De Graeve sloot zijn openingsrede af met een treurige noot. ‘Door de slechte prestatie van ons aandeel op de beurs zijn we sinds dit jaar onze plek in de Bel 20 kwijt. Dat is geen aangenaam nieuws.’ Op 16 maart nam Bekaert afscheid van de Brusselse index. Het biotechbedrijf Ablynx, dat binnenkort wordt overgenomen door het Franse farmaconcern Sanofi, kwam in de plaats.

2017 was nochtans bijlange geen slecht jaar voor de West-Vlaamse staaldraadfabrikant. De omzet steeg met 10 procent terwijl de nettowinst van de groep zelfs met 75 procent toenam tot 185 miljoen euro. ‘Maar de onzekerheid over het Amerikaanse handelsbeleid deed het aandeel de das om,’ verklaarde De Graeve. Voor de productie van staaldraad in haar Amerikaanse vestigingen voert Bekaert walsdraad in. Dat beschouwt de Amerikaanse overheid als staal. De importtaks van 25 procent op staal, die de VS invoerde, kan Bekaert dus flink wat kosten. De VS zijn goed voor een omzet van een half miljard euro. Voorlopig blijft het industriebedrijf buiten schot omdat het land waaruit het invoert, is vrijgesteld, maar beleggers gruwen van onzekerheid.

De verwijdering uit de Bel 20 is het einde van een tijdperk. Sinds de lancering van de Bel20 in 1991 zat Bekaert onafgebroken in de index, op een half jaar na. Het 138-jarige bedrijf is niet uit de Belgische ondernemerswereld weg te denken. Op de vergadering werd symbolisch afscheid genomen van gravin ’t Serclaes-Bekaert en mevrouw Jadot-Velge als stemopneemsters. Kort na de notering van het aandeel op de beurs in 1972 verschenen beide dames steevast op het jaarlijks appel.

Moeizaam 2018

Sinds enkele jaren waait een nieuwe wind door het bedrijf. De Britse voormalige militair Matthew Taylor nam in 2014 het roer over van De Graeve en schudde de West-Vlaamse multinational wakker met een nieuwe stijl en nieuwe producten. Na twee sterke jaren verwacht Taylor een moeizamer 2018. ‘De volatiliteit van walsdraadprijzen, de blijvend lage vraag voor zaagdraad en de onduidelijkheid over het Amerikaanse handelsbeleid zullen in de eerste jaarhelft wegen op de prestaties.’ De markt voor zaagdraad droogde op omdat Japanse concurrenten de weg vonden naar een efficiëntere technologie.

De omzet daalde in het eerste kwartaal van 2018 met één procent, voornamelijk als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Daarmee scoort Bekaert onder de analistenverwachtingen. Ook de prestatie van de dochter Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) stelt teleur. Het verkoopcijfer van de kabelmaker zakte met 5 procent op jaarbasis door een slabakkende olie- en gasmarkt. Taylor ontsloeg er eind vorige maand de Belg Bruno Humblet en nam zelf de functie als CEO over. Tegelijk nam Bekaert het belang van 33 procent over van een Canadees pensioenfonds en bezit het de dochter nu volledig.

Zwijgende aandeelhouders