Bekaert zet 2019 beter in dan verwacht

De walsdraadverwerker realiseerde in het eerste kwartaal 4 procent meer omzet dan een jaar eerder en handhaaft zijn vooruitzichten.

Bekaert behaalde in de eerste drie maanden van het jaar een geconsolideerde omzet van 1,094 miljard euro. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder en meer dan verwacht. Analisten rekenden gemiddeld maar op 1,059 miljard euro of 0,7 procent groei.

Van de 4 procent omzetgroei is 2,2 procent te danken aan organische groei. De prijsmix en het doorrekenen van wijzigingen aan de walsdraadprijs hadden een positief effect van 2,7 procent, wat enigszins werd afgezwakt door een kleine volumedaling van 0,5 procent. Wisselkoersschommelingen hadden een positieve impact van 2,1 procent op het omzetcijfer, terwijl veranderingen in de bedrijfsomvang de omzet voor 0,4 procent drukten.

Volgens het bedrijf bleef de vraag vanuit de banden- en bouwmarkten sterk in het eerste kwartaal, wat zich in stevige volumegroei vertaalde. De groei werd echter tenietgedaan door een vertraging in de industriële staaldraadmarkten en een omzetdaling voor zaagdraad.

Nieuwe segmentering

Bekaert geeft in zijn kwartaalupdates traditioneel alleen omzetcijfers. Voor meer inzicht in de winstevolutie moeten we geduld oefenen tot de halfjaarcijfers die op 26 juli worden gepubliceerd.

De opsplitsing van de activiteiten in segmenten gebeurt voortaan op een andere manier. Bekaert geeft wel herwerkte cijfers van 2018 om een vergelijking mogelijk te maken.

In het eerste kwartaal kenden de segmenten Rubberversterking en BBRG (kabels) een groei van respectievelijk 9 en 6 procent. De omzet van staaldraadtoepassingen bleef stabiel, terwijl Specialty Businesses 4 procent minder omzet realiseerde. Tot dit laatste segment behoort ook de zaagdraad, een activiteit die het al een poos moeilijk heeft en ook het voorbije kwartaal achteruitging.