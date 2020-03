Bekaert ziet CEO vertrekken

Midden in een perfecte economische storm moet de staaltechnologiegroep Bekaert op zoek naar een nieuwe stuurman. CEO Matthew Taylor stapt op.

Een verrassende mededeling voorbeurs bij Bekaert. Nauwelijks een week nadat hij relatief geruststellende jaarresultaten ontvouwde, stapt CEO Matthew Taylor 'om persoonlijke redenen' op. De 59-jarige Brit wordt ad interim opgevolgd door de 60-jarige operationeel directeur, de Oostenrijker Oswald Schmid. Het mandaat van Taylor liep nog tot in 2022.

De belangrijkste deal uit Taylors periode - de creatie van Bekaert Bridon Ropes Group, de wereldmarktleider in stalen kabels voor mijnbouw en offshore - draait na vijf jaar nog altijd vierkant.

De exit komt op een erg ongelegen moment. Taylor was er in 2019 in geslaagd de winstmarge weer een beetje op te krikken via drastische kostenbesparingen en fabriekssluitingen, na het dramatische boekjaar 2018. De exit valt samen met een zware storm: de wereldeconomie was door de impact van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlogen al verzwakt en dreigt door de impact van het coronavirus zwaar slagzij te maken.

Twee snelheden

Taylor heeft er sinds zijn benoeming in september 2013 een carrière in twee snelheden op zitten. Eerst bejubelden beleggers de manager die alle fabrieken een fitnesskuur oplegde en beleggers een winstmarge van 10 procent beloofde. Op de Brusselse beurs piekte het aandeel in het voorjaar van 2017 - vlak nadat Taylor over het boekjaar 2016 de analisten had verbluft met een winstmarge van meer dan 8 procent - op 47 euro, zowat de helft hoger sinds zijn aantreden.

Maar daarna volgde een reeks winstwaarschuwingen die de Brit alle krediet in de beurswereld deden verspelen. Niet alle tegenslagen waren het gevolg van een tegenzittende economie. Taylor verkeek zich compleet op de markt voor zaagdraad om zonnepanelen te versnijden, waar Japanse concurrenten met nieuwe technologie een groot deel van de markt inpalmden. De belangrijkste deal uit zijn periode - de creatie van Bekaert Bridon Ropes Group, de wereldmarktleider in stalen kabels voor mijnbouw en offshore - draait na vijf jaar nog altijd vierkant.