Bekaert ziet 'kantelpunt' in meerdere markten

Bekaerts hoofdkwartier staat in het West-Vlaamse Zwevegem.

De staaltechnologiegroep mikt dankzij de besparingen op zowat evenveel bedrijfwinst als vorig jaar, ondanks een pandemie die aan de omzet vreet.

'Een aanzienlijk herstel van de vraag in de bandenmarkten en een positieve evolutie van de omzet in Latijns-Amerika, China, India, Europa en het Midden-Oosten en Afrika', meldt Bekaert in zijn kwartaalupdate die traditioneel beperkt blijft tot omzetcijfers en evoluties.

De staaltechnologiegroep spreekt van een 'kantelpunt in de meeste markten'. Tegenover het tweede kwartaal steeg de omzet 24 procent, zodat de omzetdaling deze zomer jaar op jaar tot 2 procent beperkt bleef.

De hersteltrends deden de omzet deze zomer jaar op jaar nog 8 procent krimpen, tot 985 miljoen euro. Analisten hadden een forsere daling verwacht.

Alle divisies presteerden in het derde kwartaal beter dan verwacht, behalve staalkabelfabrikant - en zorgenkind - BBRG, die een daling van 18 procent rapporteerde. Rubberversterking, de grootste divisie, wist de daling jaar op jaar te beperken tot 9 procent. Dat impliceert een spectaculair omzetherstel van 50 procent tegen het lentekwartaal.

Na negen maanden kijkt Bekaert aan tegen een omzetdaling van 16 procent, tot 2,76 miljard euro. Dat is beter dan daling met een vijfde in het eerste halfjaar toen het bedrijf zwaar getroffen werd door de coronacrisis. De lagere vraag naar autobanden (-40%) deed de verkopen van de divisie Rubberversterking in het tweede kwartaal kelderen.

Waar de omzet eind dit jaar uitkomt, geeft Bekaert niet aan. Wel is er een vooruitzicht over de winst. Dankzij kostenbesparingen en de strenge controle van het werkkapitaal zal de bedrijfswinst in de buurt van de 242 miljoen euro van vorig jaar uitkomen - ondanks dus een lagere omzet. Een fors positieve verrassing, de analistenconsensus ging tot nog toe uit van 196 miljoen euro.

De prognose voor een stabiele bedrijfswinst bij een lagere omzet betekent ook de winstmarge zou moeten verbeteren, vergeleken met de 5,6 procent over boekjaar 2019.