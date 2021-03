Belg Geert Van Poelvoorde gaat ArcelorMittal Europa leiden

ArcelorMittal is de belangrijkste staalproducent in Amerika, Europa en Afrika.

Er komt een Belg aan het hoofd te staan van de Europese activiteiten van ArcelorMittal. Het gaat om de 53-jarige Geert Van Poelvoorde, die al zijn hele carrière bij de staalreus werkt.

Van Poelvoorde volgt als CEO van ArcelorMittal Europe Aditya Mittal op. De zoon van Lakshmi Mittal wordt CEO van de hele groep, zijn vader blijft voorzitter. ArcelorMittal is de grootste staalproducent in Amerika, Afrika en Europa, actief in 60 landen. In 18 landen heeft het bedrijf ook een staalfabriek. Er werken meer dan 190.000 mensen en het bedrijf draaide in 2020 een omzet van 53,3 miljard dollar, een kwart minder dan in 2019. De productie van ruw staal kreeg een stevige knauw tijdens de coronacrisis.

Schermvullende weergave Geert Van Poelvoorde.

Geert Van Poelvoorde klimt sinds een paar jaar op in de ArcelorMittal-hiërarchie, maar is al present van bij het prille begin. Na het halen van een diploma burgerlijk ingenieur ging Van Poelvoorde in 1989 aan de slag bij Sidmar, het Belgische staalbedrijf dat opging in de staalmultinational ArcelorMittal.

Tussen 1995 en 2005 werkte hij voor ArcelorMittal in Bremen, waar hij in 2003 directeur werd. In 2005 keerde Van Poelvoorde terug naar zijn roots: hij werd operationeel directeur van de Gentse staalfabriek. Drie jaar later werd hij er CEO, maar hij verkaste snel naar het Europese niveau. De voorbije jaren was hij CEO van de divisie Vlakke Producten van ArcelorMittal in Europa. In die functie wordt hij opgevolgd door Yves Koeberle.