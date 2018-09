Belg koopt twee Franse ArcelorMittal-fabrieken

De Belgische ondernemer Bart Gruyaert gaat samen met een Franse zakenpartner twee staaldraadfabrieken van ArcelorMittal overnemen in het Noordwesten van Frankrijk.

Het gaat om de sites in Commercy en Sainte-Colombe-sur Seine van de afdeling ArcelorMittal Wire France die de staalreus wil sluiten. Het overnameplan, dat op de ondernemingsraad werd goedgekeurd, betekent dat de 111 werknemers hun job kunnen behouden.

Gruyaert zegt dat er om en bij de 6 miljoen euro zal geïnvesteerd worden in de fabrieken. Het gaat om iconische sites met een lange historiek. De staalactiviteiten van Commercy gaan terug tot de 18de eeuw. De staaldraaddivisie van ArcelorMittal is onder andere een wereldleider in staaldraad voor wijngaarden, maar Gruyaert mikt op nieuwe markten.