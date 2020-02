Belg met corona werkt voor West-Vlaams familiebedrijf

De eerste Belg die besmet is met het coronavirus werkt bij de Gullegemse machinefabrikant LVD. Hij verkeert in goede gezondheid, maar het virus veroorzaakt andere problemen bij het West-Vlaamse familiebedrijf.

'Onze machines zijn klaar voor levering, maar geraken door de logistieke stilstand niet tot bij de klanten. Dat betekent voor sommigen miserie', zegt hr-directeur Gert Thienpont. LVD is een familiebedrijf uit Gullegem - de bedrijfsnaam verwijst naar oprichters Jacques Lefebvre, Marc Vanneste en Robert Dewulf - dat machines voor plaatbewerking maakt, zoals laseren, plooien en uitdrukken. Het is wereldwijd marktleider en heeft klanten als Boeing en Airbus, Volvo en Daimler, Electrolux en General Electric.

De Chinese economie verkeert al weken in zwaar weer, sinds de overheid Wuhan, waar de ziekte uitbrak, en de omliggende steden in quarantaine plaatste. LVD, dat 120 km verderop in Huangshi produceert, kan de financiële impact nog niet inschatten. Het houdt net als de rest van China rekening met een lagere productie door het nieuwjaarsverlof, dat met twee weken verlengd is.

'China is cruciaal'

De Chinese LVD-fabriek zou weer operationeel zijn op 14 februari, maar er heerst grote onzekerheid in China. 'De productie van één machine neemt gemiddeld drie maanden in beslag. Een vertraging van twee weken kunnen we inhalen zonder zware schade. Maar als deze situatie blijft duren, komen we in de problemen.'

90 procent Export LVD haalt meer dan 90 procent van de totale omzet uit export.

Meer dan 90 procent van zijn totale omzet, zowat 250 miljoen euro, komt uit export. In 1981 pionierde het familiebedrijf op de Chinese markt, waar het volledige machines en kleinere onderdelen maakt voor de Aziatische en Australische markt. 'China is cruciaal voor ons. Nergens maken we onze machines zo kosten-efficiënt', zegt Thienpont.

Daarnaast kan LVD zich niet voorbereiden op een mogelijke verlenging van de lockdown. 'Zijn onze toeleveranciers klaar voor een heropstart? Zijn alle grondstoffen aanwezig? Kampen we met een personeelstekort? Die vragen blijven onbeantwoord door de structurele chaos in China. We kunnen niet veel plannen, omdat al onze partners technisch werkloos thuiszitten.'

Bedrijven lossen dat op door thuiswerk in te lassen, maar dat is moeilijk voor de LVD-werknemers in China. Productiemedewerkers maken 70 procent van het personeel uit. Ze moeten fysiek aanwezig zijn in de fabriek. 'We maken ons grote zorgen en weten niet wat we tegen onze klanten moeten zeggen.'

Mondmaskers

Dit is een familiebedrijf. Het raakt ons allemaal. Gert Thienpont HR-directeur LVD

LVD neemt ook extra maatregelen, nu een medewerker besmet is. 'Er is ons gevraagd mondmaskers in China te krijgen. Maar ook daarvan liggen het vervoer, de productie en de communicatie plat.' Omdat de besmette man geen rechtstreeks contact had met het overige personeel, laat LVD in China voorts niemand onderzoeken. 'Onze richtlijnen zijn dezelfde als bij een griepepidemie: basishygiëne en voorzichtigheid. Ook alle zakenreizen tussen China en België zijn geschrapt.'

'De besmette man werkt al 37 jaar voor LVD en woonde en werkte de jongste vijf jaar in China. Ik zag hem twee weken geleden zelf nog', zegt Thienpont. 'Het is in China zelf niet opgepikt, omdat ze er vooral checken op symptomen en hij zich niet ziek voelde. Na onderzoeken in Frankrijk en België kwam de diagnose. 'Dit is een familiebedrijf, dus het raakt ons allemaal.'