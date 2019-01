Belg ontpopt zich tot redder van Frans staal

De Belgische zakenman Bart Gruyaert krijgt de Noord-Franse staalfabriek van Ascoval in handen, na de recente overname van twee Franse Arcelor-fabrieken.

Een handelsrechtbank in Straatsburg keurde woensdag de overname van het staalbedrijf Ascoval door de Frans-Belgische groep Altifort goed . Altifort is in handen van de Belg Bart Gruyaert en zijn Franse zakenpartner Stanislas Vigier. Altifort was de enige kandidaat om de staalfabriek in Saint-Saulve, vlak bij de grens met Henegouwen, over te nemen.

Ascoval, dat 281 werknemers telt, zat sinds januari in een gerechtelijke reorganisatie. Na het faillissement van de eigenaar Asco Industries, niet te verwarren met het gelijknamige Belgische bedrijf, zocht het bedrijf een overnemer. Asco ging dit jaar over in Zwitserse handen, maar Ascoval zat niet in de deal.

152 miljoen euro

De overname kost 152 miljoen euro. De Franse overheden leenden 47 miljoen euro van dat bedrag uit, Altifort brengt zelf 35 miljoen in, en er is sprake van 40 miljoen euro via een leasingovereenkomst voor een toekomstige machine en 30 miljoen euro via flexibele financiering (factoring).

De tandem Gruyaert-Vigier krijgt felicitaties van de Franse minister van Economie Bruno Le Maire. 'Dit is goed nieuws voor de industrie en de werkgelegenheid.'

ArcelorMittal

Gruyaert en Vigier zijn niet aan hun proefstuk toe met de overname. De Franse industriële groep spitst zich toe op overnames van industriële sites waarin het potentieel ziet. In september raakte nog de overname bekend van de twee staaldraadtrekkerijen van ArcelorMittal Wire France. Het ging om fabrieken in Commercy in het noordoosten van Frankrijk en Sainte-Colombe in de Bourgognestreek.