Belgen exporteren zand naar de woestijn

Sibelco

De zandwinningsindustrie in België ontstond in het midden van de 19de eeuw. Bij het graven van kanalen tussen Luik en Antwerpen werden in de streek rond Lommel, Mol en Dessel lagen zeer zuiver wit zand ontdekt. Vanaf 1850 begonnen voorbijvarende schippers het uitgegraven zand mee te nemen om te verkopen. Dat mondde tien jaar later uit in intensieve zandontginning op gronden langs het kanaal. Het zand vond zijn afzet in kristal en glasfabriek, marmerzagerijen, cement en tegelfabrieken.

Een van de meest ondernemende 'zandboeren' was Antoon van Eetvelde. In 1872 richtte hij de Sablières et Carrières Réunies op om kwartszand te ontginnen in de Kempen. Het was de bakermat van het Belgische Sibelco, dat nu onder meer wordt gecontroleerd door een tak van de familie Emsens. De groep is ondertussen uitgegroeid tot de grootste zandwinningsgroep ter wereld, met een omzet van 3,1 miljard euro en meer dan 9.000 werknemers.