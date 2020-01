Belgisch-Nederlands front tegen Chinese overname scheepsbouwer

Twee Nederlandse en een Belgische baggeraar slaan de handen in elkaar om de Nederlandse scheepsbouwer Royal IHC, een van hun cruciale leveranciers, uit Chinese handen te houden.

Ze voeren gesprekken om het noodlijdende Rotterdamse bedrijf te hulp te schieten, wat kan uitmonden in een overname. Dat vernamen De Tijd en de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad van meerdere bronnen.

De Chinezen zouden via een overname van Royal IHC de hand leggen op de spitstechnologie en kennis van de scheepsbouwer.

Royal IHC bouwt complexe en hoogtechnologische schepen voor de baggersector. Het is in dat metier zelfs wereldmarktleider. Maar het bedrijf uit Kinderdijk zit in slechte papieren. In 2018 slikte het op een omzet van 942 miljoen euro een verlies van 80 miljoen. Ook in de eerste helft van 2019 schreef het rode cijfers.

Injectie

De situatie werd zo nijpend dat het bedrijf vorige zomer een geldinjectie van 120 miljoen euro moest krijgen van zijn banken en aandeelhouders. IHC zit in de handen van de Nederlandse miljardair Cees de Bruin (67,8%), de investeerder Rabo Capital (10,9%) en zijn management en personeel (21,3%).

Sinds de zomer onderzoekt IHC verschillende opties om zijn kapitaal te versterken. Bronnen geven aan dat een Chinese partij interesse heeft in een overname van de scheepsbouwer. Maar dat zien Belgische en Nederlandse baggeraars liever niet gebeuren, want daarmee zouden de innovatieve technologie en de kennis van Royal IHC in Chinese handen vallen. Dat zou de Chinezen in staat stellen geavanceerde baggerschepen te produceren en, nog meer dan enkel op prijs, de West-Europeanen te beconcurreren.

DEME

Dat leidde tot gesprekken tussen de investeerder HAL (hoofdaandeelhouder van de Nederlandse baggeraar Boskalis), de baggeraar Van Oord en de aandeelhouders van het Belgische DEME (de bouwgroep CFE en de investeringsgroep Ackermans & van Haaren) om samen te werken. In welk stadium die gesprekken zitten, is onduidelijk. Volgens één bron zijn de drie van plan een bod uit te brengen op Royal IHC. Een andere bron stelt dat het zeker nog niet zo’n vaart loopt. Dat DEME in het dossier opduikt, is niet verwonderlijk. De Belgische baggeraar is al jaren klant bij IHC en wil er zeker van zijn dat de schepen die momenteel gebouwd worden af geraken.