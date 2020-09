Belgisch ondernemersduo slaat grote slag in Nederland

Het Belgische Foresco Group neemt twee Nederlandse fabrieken over en gaat er houten paletten maken voor onder meer Heineken en Canon. De omzet verdubbelt tot 125 miljoen euro. 'En er staan nog bedrijven op onze wish list.'

Foresco Group neemt de productieactiviteiten - twee fabrieken in Nederland en één in België - over van het Nederlandse Faber Halbertsma Group. Daarmee verdubbelt Foresco in één klap in omvang: 125 miljoen euro omzet en 500 werknemers verspreid over elf vestigingen in België en Nederland.

‘We hadden de gesprekken in het voorjaar door het coronavirus on hold gezet, maar zijn er nu toch volop voor gegaan’, zegt mede-eigenaar Cedric De Quinnemar.

Met de deal krijgt Foresco stevig voet aan grond in Nederland. Het zal er geen standaardpaletten produceren, maar paletten die iets ‘afwijkend’ zijn. Paletten van meters lang voor staalplaten van Tata Steel bijvoorbeeld, verstevigde paletten voor bouwmaterialen, enzovoort. Ook Heineken, Canon, de frietproducent Aviko en het farmabedrijf Abbott zijn klant. ‘We maken paletten die niet in series van miljoenen maar eerder van tienduizenden worden gemaakt. Dat is onze focus. Zo bouwen we voort om een leidinggevende producent te worden in de Benelux’, zegt De Quinnemar.

Barbecook

Al ruim tien jaar vormt hij samen met Jan Ponnet een tandem. Samen investeerden ze in een tiental bedrijven en draaien er ook operationeel mee aan de knoppen. Zo bouwen ze samen Arseus Medical verder uit. Met Livwise, een specialist in keukenaccessoires, lijfden ze vorig jaar het barbecuemerk Barbecook in. 'Veel bedrijven zijn goed in wat ze doen. Ze groeien organisch, maar wij durven grotere stappen zetten. Wij zetten er een turbo op.'

Foresco Group Omzet: 125 miljoen euro

Geconsolideerde winstcijfers niet beschikbaar ('winstmarge van 5 à 10 procent')

Werknemers: 500

Vestigingen: 11, in België en Nederland

Eigenaars Cedric De Quinnemar en Jan Ponnet hebben ook belangen in onder meer Arseus Medical en LivWise (Barbecook)

Dat geldt ook voor Foresco, hun allereerste overnamedossier in 2009. 'We waren op een moment in onze carrière gekomen dat we zelf wilden ondernemen. Dat bedrijf stond toen te koop en kruiste ons pad. Het zat in zwaar weer door de financiële crisis en werd niet optimaal gerund. We kenden de sector niet, maar we zagen wel potentieel om het beter te doen, en we zijn erin gesprongen.’

Toyota

Foresco bestaat bijna 100 jaar. Het begon met een houtzagerij en een houthandel, maar evolueerde naar een producent van houten kisten en kratten op maat van industriële klanten. Atlas Copco stopt er zijn compressoren in voor ze op de boot gaan. Jaga is klant voor het transport van zijn radiatoren, en alle vervangstukken en autobatterijen van Toyota die vanuit het verdeelcentrum in Diest vertrekken, passeren via Foresco.

Drie overnames in een jaar

De twee nieuwe eigenaars zaten van bij de start met overnameplannen in het hoofd. Ze deden een ronde in de sector, maar pas sinds dit jaar beginnen al die gesprekken te renderen. ‘We hebben dit jaar al drie overnamedeals afgerond’, zegt De Quinnemar. Foresco kocht twee Belgische familiale palletbedrijven - Royer en Arifal - die worstelden met familiale opvolging. Als kers op de taart komt daar de grote Nederlandse overname bij. Het resultaat is dat de omzet van Foresco in nog geen jaar tijd maal vier is gegaan.

In een ideale wereld wilden we de overnames wat meer spreiden, maar die kansen passeren maar één keer. Als wij niet hadden toegehapt, was iemand anders ermee gaan lopen. Cedric De Quinnemar eigenaar Foresco Group

‘We hebben enorme stappen vooruit gezet. Het is snel op elkaar gevolgd, maar de timing hadden we niet in de hand. In een ideale wereld wil je dat wat spreiden, maar de kansen passeren maar één keer. Als wij niet hadden toegehapt, was iemand anders ermee gaan lopen. We zullen nu even op de tanden moeten bijten om alles te integreren. De komende maanden worden intens, maar we zijn er blij mee.’

Hoeveel Foresco voor de Nederlandse expansie betaalt, wil De Quinnemar niet kwijt. De twee eigenaars hebben in elk geval extra geld in het bedrijf moeten steken, boven op de bankleningen. ‘Ondanks de coronacrisis hebben de banken niet al te moeilijk gedaan. Ze gingen mee in ons verhaal. Door de overnames zijn we een gediversifieerd bedrijf geworden, met een ruimer productgamma en klanten in allerlei sectoren. We zijn stabieler geworden. Dat hebben we ook gezien tijdens de voorbije crisismaanden.’

Er staan nog bedrijven op onze wish list. We zijn nog niet aan het einde van ons verhaal. Cedric De Quinnemar eigenaar Foresco Group