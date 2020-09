Belgische knollenraper heeft last van covid

De baggeraar DEME stelt zijn testen voor het oogsten van mangaanknollen, op de bodem van de 4 kilometer diepe Stille Oceaan, nog eens met een jaar uit. Extra testen en Covid-19 gooien roet in het eten.

De Belgische baggeraar DEME bouwde in 2018 een zuigrobot van 12 meter lang en 25 ton zwaar om mangaanknollen te rapen op de bodem van de Stille Oceaan. Mangaanknollen zitten vol nikkel, koper, mangaan en kobalt, waardevolle metalen die op het land door de toenemende consumptie onvindbaar dreigen te worden. Vandaar de plannen om met de robot, die volgestouwd is met elektronica, de materiaalrijke zeebodem te gaan ontginnen.

De Patania - de naam verwijst naar de snelste rups op aarde - vertrok in de lente van vorig jaar naar de Clarion Clipperton Zone, een gebied zo groot als de VS, tussen Hawaï en Mexico, waar DEME een exploratieconcessie heeft. Maar tijdens de testen doken problemen op met de 5 kilometer lange kabel die de robot, die op de bodem de lossen knollen opraapt, verbindt met het schip van DEME aan de oppervlakte. De operatie werd al snel stopgezet. Normaal waren dit jaar nieuwe testen gepland, maar die worden opgeschort.

De technische problemen met de umbilical - een 5 centimeter dikke bundel met kabels - zijn opgelost, benadrukt CEO Kris Van Nijen van GSR, de diepzeemijnbouwdochter van DEME. ‘Daar zijn we heel blij mee. Maar om zeker te zijn dat alles werkte, hebben we dit jaar extra technische testen uitgevoerd in de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Die gebeuren op meer dan 4 kilometer diepte. Die waren positief. 'In april volgend jaar trekken we dan met de robot en ons schip naar de Stille Oceaan.'

Gelukkig zijn de technische problemen met de 'navelstreng' van onze robot opgelost. Kris Van Nijen Topman GSR, de diepzeemijnbouwdochter van DEME

Volgens Van Nijen gooide ook het coronavirus roet in het eten. Om de ecologische impact van het project te monitoren, wordt het DEME-schip geëscorteerd door een tweede schip met een 30-tal onafhankelijke wetenschappers aan boord uit negen verschillende landen. Onder hen ook mensen van de Universiteit Gent. Van Nijen: ‘Al die mensen op een extra schip mobiliseren was dit jaar niet mogelijk door corona.’

De wetgeving over zeemijnbouw staat nog niet helemaal op punt. Veel internationale milieu-organisaties en ngo’s vragen zich af in welke mate de ontginning van rijkdommen op de oceaanbodem het uitgestrekte mariene ecosysteem aantast. Ze vrezen ernstige schade.

DEME heeft voorlopig alleen een exploratievergunning voor zijn concessie, maar hoopt dat de Internationale Zeebodemassociatie (ISA) volgend jaar in juli de exploitatiewetgeving afrondt, zodat bedrijven exploitatievergunningen kunnen aanvragen.

‘Pas dan kunnen we starten met echte onderzoeken’, zegt Van Nijen. Als de ISA, die 167 landen vertegenwoordigt, zijn fiat geeft, dan wil DEME in 2024 testen uitvoeren met een grotere robot, de Patania III. Kostprijs van het werktuig: 25 miljoen euro.

‘De echte ontginning zou dan ten vroegste in 2027 van start gaan’, aldus Van Nijen. Als DEME slaagt, boort het een goudmijn aan. In de Clarion Clipperton Zone - 80 keer zo groot als de concessie van DEME - alleen al zit meer nikkel, mangaan en kobalt dan in de rest van de wereld.