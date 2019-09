Belgische poortpanelen in Duitse handen

RE Panels, de Waalse fabrikant van panelen voor garagepoorten, is verkocht aan de Duitse familieholding THI Investments. Het bedrijf mikt op expansie buiten Europa.

In januari raakte bekend dat RE Panels, de Waalse fabrikant van sandwichpanelen voor garagepoorten, te koop stond. Het Amerikaanse investeringsfonds Riverside maakte zich toen op om drie jaar na de intrede in het kapitaal weer uit te stappen.

RE Panels, met een fabriek in het Waalse Doornik, krijgt nu een Duitse eigenaar. De familieholding THI Investments neemt het bedrijf over. Het managementteam, onder leiding van CEO en staalplatenveteraan Luc De Deygere, investeert mee met THI.

Tandwielen

Met de overname door THI krijgt RE Panels een meer industrieel gerichte eigenaar. THI zag het levenslicht in 2016, toen de betrokken Duitse familie haar tachtig jaar oude bedrijf in tandwielen verkocht. De familieholding heeft kantoren in Stuttgart en Londen en beheert 1,8 miljard euro.

70 miljoen RE Panels sloot 2018 af met ongeveer 70 miljoen euro omzet en 18 miljoen euro brutobedrijfswinst.

De voorbije jaren zette RE Panels, onder impuls van Riverside, de stap van België naar Europa. Er kwam een fabriek bij in het Poolse Bytom. Tegelijk nam de groep een fabriek in Zwitserland over. RE Panels heeft door die overname twee merken: Epco en Tecsedo.