Belgische zakenman overlijdt na val uit gebouw in Moskou

Bruno Charles De Cooman, een Belg die aan het hoofd stond van de researchafdeling van Russische staalgroep NLMK, is overleden na een val uit een venster in een gebouw in Moskou.

Het verdachte overlijden wordt gemeld door het Russische persbureau TASS, dat het nieuws vernam van de Moskouse politie. Het lichaam van De Cooman werd op straat gevonden en vertoonde tekenen van een val vanop grote hoogte, luidt het. Volgens de bron is een onderzoek opgestart om de omstandigheden te achterhalen.

Schermvullende weergave Bruno Charles De Cooman ©Linkedin

Het gebouw waar De Cooman gevonden werd en waar hij vermoedelijk uit gevallen is, gelegen aan de Serafimowicza-straat niet ver van het Rode Plein, was in het communistische tijdperk een bekende residentie van de Sovjet-elite.

De Cooman kwam vorig jaar aan het hoofd van de researchafdeling van NLMK, één van de grootste Russische staalbedrijven. De topmanager was van 1995 tot 2005 professor aan de Gentse universiteit en in de twaalf jaar daarna professor aan de technische Pohang-universiteit in Zuid-Korea.

Hij was een expert in productietechnieken en toepassingen in de staalindustrie. Als ‘Vice President for Research and Development’ was De Cooman verantwoordelijk voor alle onderzoekscentra van het Russische bedrijf. In het persbericht over zijn aanstelling werd De Cooman door CEO Oleg Bagrin nog geroemd als een ‘geprezen professional met veel jaren ervaring in leidende onderzoeksinstituten en industriële labs wereldwijd’.