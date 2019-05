Bert De Graeve neemt geëmotioneerd afscheid van Bekaert

Met een zware krop in de keel nam Bert De Graeve woensdag op de algemene vergadering afscheid als voorzitter van Bekaert.

Bekaert had het vertrek van De Graeve twee maanden geleden aangekondigd bij de voorstelling van zijn tegenvallende jaarcijfers. Toen vatte de voormalige VRT-topman zijn vertrek cryptisch samen met de boodschap dat 'Bekaert nood had aan verandering' en weigerde hij botweg een interview met de VRT om over zijn (plotse) afscheid te praten, 'omdat hij pas in mei vertrok'.

Op de algemene vergadering van Bekaert in Kortrijk, waar 120 mensen aanwezig waren, liet De Graeve wel in zijn ziel kijken. Na het toch wat formele laudatio van CEO Matthew Taylor - uitgesproken door afscheidnemend bestuurder Max Jadot want Taylor was zijn stem kwijt en zat in het publiek - die eindigde met een 'we will miss you' en een staande ovatie van de aandeelhouders, hield De Graeve het niet meer droog. '17 jaar lang waren Bekaert en ik één', stotterde De Graeve. 'Bekaert was 'one of the loves of my life. In goede maar ook in slechte tijden, want ook daar heb ik mijn deel van gehad. Bekaert is een voorbeeld van 139 jaar solide industrieel ondernemerschap. Een groep met Vlaamse roots die er altijd voor openstond om met anderen samen te werken. Een groep met 29.000 hardwerkende mensen. Het was een plezier om met al die mensen wereldwijd samen te werken. Als CEO was het een eer om ze leiding te geven.'

De Graeve verwees geëmotioneerd naar 2012 toen hij 2.000 mensen 'die dezelfde droom hadden' moest laten gaan. 'Als voorzitter probeerde ik de langetermijnstrategie uit te zetten en mijn overtuiging over te dragen dat voor Bekaert een sterke toekomst is weggelegd.' 'Verandering zal er altijd zijn', eindigde De Graeve, 'en ongeacht welke raad van bestuur of welk management, Bekaert verdient het om zorg voor te dragen. Het is uw taak om dat te doen. Ik wens jullie het allerbeste.'

Zonder dankwoord

Bekaert deelde in maart nogal sec en zonder gebruikelijk dankwoord mee dat De Graeve zich na vijf jaar voorzitterschap niet meer verkiesbaar stelde voor een periode van vier jaar. Dat leidde alom tot verbazing omdat De Graeve nooit had gezinspeeld op een mogelijk vertrek. Integendeel. Maar blijkbaar was er bij familiale aandeelhouders al een tijdje onvrede over de kwakkelende prestaties van het bedrijf. Her en der was te horen dat Bekaert beter af was met een' nieuwe bezem' aan het hoofd van de raad van bestuur.

'Topman Matthew Taylor is goed bezig', zei een Bekaert-insider woensdag op de algemene vergadering. 'Het enige wat hij nodig heeft, is een voorzitter die hem pusht en die zegt 'go for it''. Blijkbaar gebeurde dat onder De Graeve onvoldoende. De Graeve was intelligent genoeg om dat te beseffen, maar in zijn dankwoord liet hij niet na te benadrukken dat hij Taylor van in het begin had gewaarschuwd dat het niet makkelijk zou zijn. 'Ik denk dat hij nu beseft dat ik gelijk had', zei De Graeve, die Taylor nadien een dikke knuffel gaf. Achteraf was hij niet te verlegen om zijn emoties toe te geven: 'Ik heb 17 jaar lang alles gegeven voor dit bedrijf. Het is normaal dat ik geëmotioneerd was.'

Goede en slechte tijden

De Graeve kwam in 2002 aan boord bij Bekaert nadat kersvers voorzitter Paul Buysse hem had weggeplukt bij de VRT, waar hij CEO was. Hij begon als financieel directeur, samen met CEO Julien De Wilde en werd later zelf CEO. In 2014 werd hij voorzitter. De Graeve maakt Bekaert mee in 'goede en slechte tijden'. Hij was mee verantwoordelijk voor de gigantische expansie van de staalkoordbusiness in Azië, beleefde heroïsche winstsuccessen met zijn zaagdraad voor zonnepanelen in China, investeerde in Rusland en Centraal-Amerika en kocht de staalkoordactiviteiten van de Italiaanse bandenproducent Pirelli. Maar toen de Chinese zaagdraadmarkt in elkaar stortte en Bekaert moest bijsturen, snoeide hij 2.000 jobs weg in China en België.

Schermvullende weergave Afscheidnemend voorzitter Bert De Graeve (r), naast CEO Matthew Taylor die woensdag op de algemene vergadering zijn stem kwijt was. ©Photo News

Ook nu verkeert Bekaert opnieuw in een kwakkelstraatje. Al was het eerste kwartaal beter dan verwacht. Netto bleef de winst vorig jaar steken op 40 miljoen, tegen 185 miljoen het jaar voordien. De winstmarge stokte op 4,9 procent, ver verwijderd van de 10 procent die De Graeve en later ook Taylor voor 2022 hadden vooropgesteld. Om kosten te besparen kondigde Bekaert vorige maand een herstructurering aan in België. Daarbij sneuvelen 281 jobs.

Met De Graeve verdwijnen ook Max Jadot, Leon Bekaert en Martina Merz als bestuurder. Daardoor is er na 139 jaar geen bestuurslid meer met de achternaam Bekaert. Het bestuur wordt tegelijk teruggeschroefd van 15 naar 13. Nog meer dan voldoende, is bij analisten te horen.

Nieuwe Zweed

De Graeve wordt opgevolgd door de Zweed Jürgen Tinggren die een tijd CEO was bij de Zwitserse liftenproducent Schindler. Tinggren was niet aanwezig op de algemene vergadering omdat hij een 'cruciale afspraak had in de VS'. Dat liet hij in een videoboodschap weten. 'Ik ben er zeker van dat Bekaert zijn winstgevendheid zal terugwinnen', zei de Zweed.

Als kersvers voorzitter krijgt hij een welkomstvergoeding van 150.000 euro, boven op een gewone vergoeding van 200.000 euro en 300.000 euro in Bekaert-aandelen. Zijn vergoeding kreeg op de algemene vergadering 5,1 miljoen tegenstemmen. Dat komt overeen met ongeveer een vijfde van het aantal stemmen dat in de zaal vertegenwoordigd was.